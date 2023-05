Šibeničné termíny a vysoké pokuty. Metrostav či Ingsteel dali košom novej nemocnici v Martine

Na novú nemocnicu je z plánu obnovy vyčlenených 330 miliónov eur.

BRATISLAVA. Nielen nejasnosti o tom, či bude mať nová univerzitná nemocnica v Martine aj ďalšie technické poschodie. A nielen šibeničné termíny a vysoké pokuty za ich nedodržanie.

Do tendra na výstavbu novej nemocnice sa podľa informácií denníka SME neprihlásil nikto možno aj preto, že projekt zaostáva za harmonogramom.

Záujemcovia mali ponuky predložiť do minulého piatku. Keďže neprišla ani jedna, riaditeľ martinskej univerzitnej nemocnice Ivan Kočan tender zrušil.

Trhových konzultácií sa pritom zúčastnilo deväť stavebných firiem. Medzi nimi aj známe spoločnosti ako Metrostav Slovakia či Ingsteel a zahraničné spoločnosti ako Fincantieri Infrastrutture sociali z Talianska.

V podkladoch k verejnému obstarávaniu sú mená firiem anonymizované. Ich zoznam získal denník SME na základe infozákona.

Zrušenie tendra prekvapilo a znepokojilo Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu (NIKA), ktorá dohliada na projekty, ktoré sú financované z plánu obnovy. Na novú univerzitnú nemocnicu v Martine má z neho ísť 330 miliónov eur. Túto sumu schválila vlani v júli vláda bývalého premiéra Eduarda Hegera (Demokrati).

Hoci sa do martinského tendra nikto neprihlásil, vedenie nemocnice ho chce do dvoch týždňov opakovať. Viacerí odborníci však pochybujú, či sa dá nové zdravotnícke zariadenie postaviť do júna 2026, keď naň Slovensko musí vyčerpať peniaze z plánu obnovy.

"Ja by som nerád pre ďalšiu vládu nechával nejaké nerealistické projekty, ktoré sa nedajú splniť,“ povedal v utorok po návšteve ministerstva zdravotníctva predseda novej vlády Ľudovít Ódor.

O osude novej nemocnice sa zrejme rozhodne už v najbližších dňoch. V stredu sa majú vicepremiérka pre plán obnovy Lýdia Vašáková a predstavitelia NIKA stretnúť s realizačným tímom, ktorému šéfuje Martina Antošová.

Nová univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine by mala mať dve podzemné a sedem nadzemných podlaží so 660 lôžkami a 1225 parkovacími miestami. Náklady na jej výstavbu sa podľa investora pohybujú na úrovni 410 miliónov.

Čo sa v článku dočítate Prečo sa do tendra nikto neprihlásil

Kto sa zúčastnil trhových konzultácií

Aké otázky mali záujemcovia o trhové konzultácie

Prečo nová nemocnica ešte nemá územné a stavebné povolenie

Práca na päť rokov za tri roky

"Vzniknutú situáciu si neviem vysvetliť," odpovedá Antošová na otázku, ako vníma, že sa do verejného obstarávania neprihlásila ani jedna z deviatich firiem, ktoré sa zúčastnili trhových konzultácií.