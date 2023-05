Premiér Ódor chce o projektoch z plánu obnovy rozhodnúť v najbližších týždňoch

Vo vláde riešia aj situáciu v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

BRATISLAVA. Finálne rozhodnutie o ďalšom postupe pri projektoch z plánu obnovy by malo byť známe v najbližších týždňoch.

Avizoval to premiér Ľudovít Ódor po úvodnej návšteve rezortu zdravotníctva. Aktuálne podľa jeho slov potrebuje viac času a informácií, aby sa vedel rozhodnúť zodpovedne.

Nerealistické projekty seknú

"Nezdá sa, že všetky projekty alebo časti projektov sú realisticky naplánované. (...) Musíme to useknúť, ak to nemá význam. Alebo, ak si myslíme, že to zvládneme, tak sa prihlásime k tomu a pôjdeme všetkými prostriedkami dopredu, tak aby sme lehoty spĺňali," vyhlásil.

Dodal, že pre budúcu vládu nechce nechávať projekty, ktoré sú nerealistické alebo pri nich hrozí prepadnutie financií z plánu obnovy.

Vicepremiérka zodpovedná za plán obnovy a využívanie eurofondov Lívia Vašáková avizuje, že analyzujú aj situáciu v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Martine, ktorá má byť tiež financovaná z plánu obnovy.

To, že sa do verejného obstarávania na jej výstavbu neprihlásil žiaden uchádzač, podľa nej predstavuje pre projekt výrazné zdržanie. "Situáciu analyzujeme, zisťujeme informácie z prvej ruky, aby sme mohli spraviť rozhodnutie, ktoré sa týka tejto nemocnice," doplnila.

Vo veci sa majú v stredu (17. 5.) stretnúť s projektovou manažérkou novej nemocnice Martinou Antošovou. Martin by mal vo štvrtok (18. 5.) navštíviť aj minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Situácia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni

Na pôde ministerstva zdravotníctva diskutovali aj o aktuálnej situácii v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá je podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po prvom štvrťroku v strate 50,2 milióna eur.

Palkovič ubezpečil, že situáciu sledujú a diskutujú so všetkými zainteresovanými stranami.

"Kroky, ktoré sme urobili voči manažmentu a podmienky, ktoré sme mu dali, smerujú k tomu, že likvidita VšZP je stále zabezpečená," uviedol s tým, že poisťovňa si zároveň plní svoje záväzky načas.

Dodal, že je iniciovaná mimoriadna dozorná rada, ktorá má manažment VšZP vyzývať k ďalším krokom, "ktoré sme nadefinovali niečo ako ozdravný plán", priblížil.

Palkovič zároveň dodal, že do konca týždňa by mali byť známe výsledky právnej analýzy, ktorá kompletne posudzuje výzvu z plánu obnovy na obnovu nemocníc.

"Na základe jej výsledkov sa ďalej budeme rozhodovať, v akej forme a v akom rozsahu podpíšeme jednotlivé zmluvy," ozrejmil. Nevylúčil ani ďalšie právne kroky ako následok jej vyhodnotenia.