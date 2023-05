Komora učiteľov kritizuje povinnú tretiu hodinu telocviku. Prezidentku vyzvali, aby novelu vetovala

Slovenská komora učiteľov (SKÚ) kritizuje povinnú tretiu hodinu telesnej výchovy.

BRATISLAVA. Slovenská komora učiteľov kritizuje povinnú tretiu hodinu telesnej výchovy.

Novela školského zákona podľa komory spôsobí spoločenské a hospodárske škody, vnáša chaos do legislatívy a porušuje legislatívne pravidlá vlády.

Komora učiteľov to uvádza na svojej webstránke. V súčasnosti považuje Komora zavádzanie tretej hodiny telesnej týždenne za nezmysel a je toho názoru, že je to zlá správa pre školstvo, najmä v kontexte nízkej atraktivity učiteľského povolania, problematiky duševného zdravia učiteľov i vyčerpanosti škôl.

Počet hodín vyhradených na určitý predmet by podľa nej nemal určovať zákon, ale Štátny vzdelávací program. Komora apeluje na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby novelu zákona vetovala a spolu s úradníckou vládou a ministrom školstva zastavili výčiny poslancov v parlamente.

Komora odporučila zákonodarcom, aby sa namiesto škodlivej legislatívy bez odbornej diskusie viac venovali športu, keďže podľa dôvodovej správy k zákonu zlepšuje pamäť a priestorovú orientáciu, vďaka čomu by sa podľa SKÚ mohli lepšie orientovať napríklad v Legislatívnych pravidlách vlády SR, pravidlách zapájania verejnosti do tvorby verejných politík či v analýze EÚ rámca. Rovnako zástupcom v parlamente odporučili i zopakovanie matematiky. Podľa výpočtov Komory prinajmenšom polovica škôl nebude vedieť po novom zmestiť svojich žiakov do telocvične, pričom nebrali do úvahy ani delenie hodín pre chlapcov a dievčatá.

Komora argumentuje i tým, že riaditelia škôl budú mať málo času na zavedenie zmien.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu s Národným inštitútom vzdelávania mládeže najprv budú musieť upraviť Štátny vzdelávací program a následne i rámcový učebný plán. Deti tak prídu o hodinu z iného predmetu. Školy tiež budú musieť zmeniť školské vzdelávacie programy, k čom budú musieť zasadnúť rady škôl tvorené tisíckami pedagógov, rodičov i poslancov.

„Bude nevyhnutné následne prerobiť úväzky učiteľov a pri priemere 12 tried na školu a delení skupín nájsť nového učiteľa telesnej výchovy na 24 hodinový plný úväzok," obáva sa SKÚ a predvída i prepúšťanie učiteľov, ktorých predmety sa telesnou výchovou nahradia.

„Lebo štát určuje štandardný týždenný počet hodín v triede, hoci teoreticky by škola mohla navýšiť tento počet, ale na vlastné náklady, hoci štát navýšenie školám nezaplatí," vysvetľuje. Zmeny bude musieť riaditeľ prediskutovať aj s odbormi či zástupcami zamestnancov.

Od septembra tohto roka budú mať žiaci základných škôl povinné minimálne tri hodiny telesnej výchovy týždenne a stredoškoláci dve, vyplýva z novely školského zákonu schválenej parlamentom.

Výnimku majú základné školy, ktoré majú menej ako päť tried, keďže pri nich je zvýšený predpoklad, že nemajú telocvičňu. Právna úprava umožňuje školám vyučovať telesnú a športovú výchovu nad minimálny rozsah napríklad prostredníctvom navýšenia cez disponibilné hodiny. Novela školského zákona vstúpi do platnosti od 1. septembra 2023. Návrh predložila do Národnej rady SR skupina poslancov z hnutí OĽaNO a Sme rodina.