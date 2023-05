Do rozsudku v kauze Kuciak ostávajú posledné hodiny. Čo je nové oproti situácii spred troch rokov?

Kočnerovi a Zsuzsovej hrozí doživotie. Obaja trvajú na svojej nevine.

Marian Kočner (vľavo) v debate so svojím obhajcom Marekom Parom počas súdu v kauze Kuciak a objednávky vrážd prokurátorov. Vpredu vľavo Alena Zsuzsová. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Rozsudok zo septembra 2020 hovoril o tom, že Marian Kočner aj Alena Zsuzsová sú v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nevinní, a to najmä pre nedostatok dôkazov. Mafiánsky podnikateľ dostal namiesto doživotia, ktoré žiadala prokuratúra, iba peňažný trest päťtisíc eur. Aj to za to, že mal doma nelegálne náboje.

Senát Ruženy Sabovej v obmenenom zložení si dá v kauze Kuciak v piatok repete. Musí totiž vyniesť nový verdikt, keďže prípad mu v lete 2021 vrátil Najvyšší súd. A to aj s výpočtom chýb či nelogických postupov, ktoré sa mu nepozdávali.

V uplynulých mesiacoch tak musel Sabovej senát kauzu prejednávať prakticky nanovo. Tentoraz aj s „prílepkom“ - súvisiacim prípadom objednávky vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.

Obžaloba hovorí, že Kočner si ju u Zsuzsovej objednal ešte skôr ako likvidáciu novinára. Priority sa zmenili až časom, keď sa s objednávkou nič nedialo.

Druhá objednávka však už bola podľa obžaloby dokončená dvojnásobnou vraždou.

„Odkazom konania Mariana Kočnera, pre ktoré ho navrhujem uznať vinným, nie je, že život novinára, advokáta alebo prokurátora je cennejší ako život ktoréhokoľvek zavraždeného človeka, ale je to útok na samotnú inštitúciu – tlač, prokuratúru, advokáciu,“ povedal v záverečnej reči dozorový prokurátor Daniel Mikuláš.

Dodal, že ide o inštitúcie, ktoré v spoločnosti zabezpečujú informovanie či dodržiavanie zákona. „Teda ide o útok na samotné inštitucionálne základy usporiadania tejto spoločnosti,“ vyhlásil Mikuláš. So slovami, že Kočner či Zsuzsová nemajú prakticky žiadnu prognózu nápravy, navrhol obom doživotie.

Denník SME spísal zoznam hlavných dôkazov, ktoré v kauze Kuciak pribudli oproti septembru 2020, keď súd vyniesol oslobodzujúci rozsudok.

Najvyšší súd k nemu neskôr povedal, že ak by sudcovia špecializovaného súdu chronologicky vyhodnotili dôkazy, ktoré mali, „zrejme by nedospeli k zhodnému záveru“. Sudcovia sú konkrétnymi pripomienkami tentoraz viazaní.

Priznanie Tomáša Szabóa

Dôležitý moment vo vrátenom procese nastal hneď v jeho úvode v apríli 2022. Tomáš Szabó, ktorý v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dostal už predtým trest 25 rokov väzenia, urobil vyhlásenie o vine.