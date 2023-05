Cesta Kollára do Južnej Ameriky nebude kvôli rokovaniu parlamentu, oznámil Pčolinský

Cesta predsedu parlamentu kritizoval opozičný Smer.

BRATISLAVA. Cesta predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) do Južnej Ameriky nebude, keďže parlament bude zrejme rokovať aj budúci týždeň.

Skonštatovali to podpredseda parlamentu Peter Pčolinský a poslanec Milan Krajniak (obaja Sme rodina) v reakcii na kritiku predsedu Smeru-SD Roberta Fica.

Podotkli však, že cestu odobril aj predseda zahraničného výboru zo Smeru-SD Marián Kéry. Krajniak navyše podčiarkol diplomatický charakter zahraničných ciest šéfa parlamentu, na ktoré nadväzujú aj prípadné dohody a spolupráce s inými krajinami.

"Cesta jednoducho nebude práve kvôli tomu, že rokuje Národná rada SR," uviedol Pčolinský. Poznamenal, že na poslaneckom grémiu nebola zhoda na ukončení rokovania tento týždeň, preto bude pravdepodobne pokračovať. Zdôraznil, že na programe ostáva ešte zhruba 100 neprerokovaných bodov. Kritizovali pritom aj niektoré cesty Fica z čias, kedy bol premiérom. Spomenul napríklad jeho návštevu USA a Bieleho domu.

Krajniak zdôraznil význam zahraničných ciest predsedu parlamentu a prezidenta krajiny z diplomatického hľadiska. "Nie sú to výkonní politici. Ich cesty sú na to, aby ovárali dvere," uviedol s tým, že na základe diplomatických návštev sa následne môžu podpísať s inými krajinami aj zmluvy, ktoré sú prospešné pre Slovensko.

Pripomenul napríklad nedávnu cestu Kollára do Číny, ktorej zámerom bolo, aby čínski investori na Slovensku rozširovali prevádzky a výroby. Rovnako spomenul aktuálnu cestu predsedu parlamentu do Azerbajdžanu. "Už po minulej ceste došlo k podpisu pomerne významných kontraktov so slovenskými firmami a pred necelým mesiacom podpísal Azerbajdžan s viacerými krajinami Európskej únie, vrátane Slovenska, zmluvy o dodávkach plynu," podotkol.

Fico na stredajšej tlačovej konferencii vyzval predsedu parlamentu, aby zrušil plánovanú týždňovú zahraničnú cestu do Južnej Ameriky. Tvrdí, že cesta nemá žiadny poriadny oficiálny program okrem pár stretnutí, nereflektuje na aktuálne dianie v krajine a vo svete, nerieši ani ekonomické záujmy Slovenska. Označil ju za výlet.