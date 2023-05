Zsolt Simon: My rastieme, Heger klesá. Na kandidátke s Demokratmi určite nebudem

Dzurindu si vážim, ale vnímam politickú realitu, vraví.

Strana niekdajšieho politika SMK a Mosta-Híd Zsolta Simona ešte do vlaňajška bežne nedosahovala podporu ani pol percenta. Teraz by sa o spojenie s Maďarským fórom mal uchádzať aj bývalý premiér Eduard Heger s Demokratmi, ak sa chce dostať do parlamentu, tvrdia analytici.

"Nepredpokladal som v tom čase, že budeme asi jediní úspešní v spájaní," vraví Simon. Na spoločnej kandidátke sa pred voľbami spojili s ďalšími štyrmi malými stranami so zanedbateľnými preferenciami (Maďarské fórum, ODS, DS, Za regióny a Rómsku koalíciu). V májovom prieskume agentúry AKO toto spojenie prvý raz tesne prekročilo hranicu troch percent.

"Ja ako Zsolt Simon na kandidátke s Demokratmi určite nebudem," vraví. Mikuláša Dzurindu si vraj váži, ale vníma aj politickú realitu.

V rozhovore sa dozviete: či sú v bloku strán okolo Maďarského fóra v postoji Hegerovi jednotní

či sa spoja s Mikulášom Dzurindom

koho si Simon vie predstaviť na kandidátke z platformy Mosta-Híd, ktorá opúšťa Alianciu

čo Simon robil v období mimo vysokej politiky, odkiaľ má strana financie na kampaň

Spojíte sa s Eduardom Hegerom po tom, čo mu nevyšla spolupráca s KDH?

Pri vzniku nášho bloku strán sme si zadefinovali, že chceme priniesť alternatívu voličom, ktorí odmietajú návrat mafie a pokračovanie obdobia chaosu. Eduard Heger a jeho Demokrati ale vo veľkej miere tento chaos zosobňujú a stvorili ho.

Kým bývalí premiéri Eduard Heger a Mikuláš Dzurinda hovorili o veľkom spájaní, vy ste na spoločnú kandidátku dostali päť malých strán. Nemal by teda nasledovať logický krok spojenia s Demokratmi?

Som presvedčený o tom, že by to nášmu zoskupeniu ublížilo. Posledný prieskum ukázal nárast našich preferencií, máme podľa neho viac ako trojpercentnú podporu a ešte štyri a pol mesiaca do volieb na to, aby sme hranicu piatich percent prekročili.

K Eduardovi Hegerovi sa pridala strana Šanca, Dobrý deň, Slovensko, Juraj Šeliga alebo Jana Žitňanská, ale preferencie im klesajú. Spájať môžete iba to, čo má pozitívny efekt. Sám za seba, nie za celý náš blok, hovorím, že nevidím zmysel v spájaní sa s Demokratmi. Ja ako Zsolt Simon na kandidátke s Demokratmi určite nebudem.

Taký názor má aj šéf ODS Pavel Macko, s ktorým ste sa spojili?

Môžete sa ho na to spýtať. Dohodli sme sa ale v našom zoskupení, že Demokratov nebudeme vyhľadávať. Na našom názore sa odvtedy nezmenilo nič, iba pribudol fakt, že Eduard Heger svoje vyjadrenia o tom, že vedia vládnuť, znegoval vystúpením v televízii, keď povedal, že aj on môže za chaos v krajine. Náš spoločný názor je, že Heger ako bývalý premiér nevedel zabrániť pádu vlády a ako poverený premiér nevedel dotiahnuť krajinu do predčasných volieb.

Ešte sú tu Modrí Mikuláša Dzurindu, ktorým tiež nevyšlo spájanie v Modrej koalícii. S nimi sa spojíte?

K Demokratom som sa, myslím, vyjadril jasne. Ale o čom by sme mohli ešte ako-tak uvažovať, to sú Modrí a tí, ktorí odídu zo strany Aliancia. Tí, ktorí nechcú radikalizáciu, ale hodnotovú orientáciu na Európsku úniu a sú kompatibilní s našou kandidátkou. S nimi sme otvorení diskutovať a keď nás oslovia, sadneme si za rokovací stôl. Mikuláša Dzurindu sme ale zatiaľ nekontaktovali a ani on nás nežiadal o stretnutie.

Ako si máme predstaviť vašu potenciálnu spoluprácu s Dzurindom - bol by na popredných miestach kandidátky?

Keďže taká situácia dnes na stole nie je, veľmi sa k nej vyjadrovať nechcem. Ani s kolegami sme to podrobnejšie ešte nerozoberali. Vytvoriť ale spojenie v jednej strane, ako to chcel Mikuláš Dzurinda v Modrej koalícii, to už je asi za nami. Môžeme sa baviť o účasti kandidátke.

Vtesnali by ste ho do prvej desiatky?