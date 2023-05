Matky a mladí nebudú oslobodení od daní. Matovičov návrh neprešiel

Obce a štatistický úrad budú musieť zverejňovať zápisnice z volieb, poslanci schválili novelu.

BRATISLAVA. Poslanci neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov lídra OĽaNO Igora Matoviča. Matky detí do 15 rokov a mladí do 25 rokov by od budúceho roka podľa návrhu nemali platiť daň z príjmu do určitej hranice.

V roku 2024 to malo byť približne 2000 eur mesačne. Navrhoval tiež zrušiť časové obmedzenie vyplácania zvýšeného daňového bonusu 140 eur iba do decembra 2024, ako to platí v súčasnosti. Za návrh hlasovalo 57 zo 144 prítomných poslancov.

Ministerstvo financií v stanovisku upozornilo, že návrh by mal negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom tento vplyv nie je vyčíslený a neuvádza ani zdroj krytia znížených príjmov. Podľa odhadu rezortu financií by vplyv návrhu mohol byť v roku 2024 v sume 458 miliónov eur.

Schválili stanovisko k zákazu výrobu spaľovacích motorov

Plénum schválilo vo štvrtok stanovisko parlamentu k európskemu zákazu výroby nových spaľovacích motorov po roku 2035. Podľa uznesenia má vláda hlasovať proti každému návrhu, ktorý smeruje k znevýhodňovaniu, predražovaniu alebo zákazu spaľovacích motorov. Zároveň má viesť aktívne rokovanie a hľadať podporu u partnerských štátov EÚ proti zákazu spaľovacích motorov a presadzovať princíp technologickej neutrality.

"Slovenská republika je proti všetkým iniciatívam a reguláciám na úrovni EÚ smerujúcim k znevýhodňovaniu a predražovaniu využívania spaľovacích motorov alebo k zákazu spaľovacích motorov, pri ktorých nie je jednoznačne zrejmé, že sú na prospech vyššieho cieľa, akým je osobitne zdravé životné prostredie," uviedli poslanci za strany SaS a Sme rodina v schválenom uznesení.

Slovensko má tiež podporovať zachovanie technologickej neutrality tak, aby istý druh osobnej a nákladnej prepravy z hľadiska pohonu nebol nadraďovaný nad iný bez jednoznačného primeraného a legitímneho dôvodu, akým je najmä zachovanie zdravej klímy.

Obce a štatistický úrad budú musieť zverejňovať zápisnice z volieb

Obce budú povinné zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku na internete, ak majú zriadenú webovú stránku. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne poslanca Eduarda Kočiša, ktorú schválili poslanci Národnej rady.

Zverejniť zápisnice okresných volebných komisií má byť povinný aj Štatistický úrad.

Vašečkov návrh posunuli do druhého čítania

Rodičia by mohli mať právo byť vopred informovaní o obsahu plánovanej výchovy a vzdelávania v oblasti sexuálneho správania. Sexuálnu výchovu by mohol navštevovať žiak len s povolením rodiča. Vyplýva to z novely školského zákona Richarda Vašečku, ktorú plénum posunulo do druhého čítania.

Škola by podľa návrhu musela vopred informovať rodiča o plánovanej výchove a vzdelávaní v oblasti sexuálneho správania, a to najmä o obsahu, metodike a cieľoch výchovy, učiteľoch a prizvaných lektoroch a o edukačných publikáciách, ktoré majú byť použité. "Výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania poskytne škola dieťaťu alebo žiakovi len na základe vopred udeleného písomného informovaného súhlasu rodiča s touto výchovou a vzdelávaním," píše sa v návrhu novely. Ak rodič neudelí súhlas, škola by musela zabezpečiť pre žiaka náhradnú činnosť.

Vašečka deklaroval, že návrhom nechce zaviesť sexuálnu výchovu.

Povinné členstvo poľovníka v komore sa nezruší

Povinné členstvo poľovníka v poľovníckej komore sa nezruší. Poslanci novelu zákona o poľovníctve neschválili. Návrh predložili poslanci Martin Fecko, Jozef Pročko a Karol Kučera.

Prijatím zákona o poľovníctve z roku 2009 sa podľa predkladateľov zaviedol monopol Slovenskej poľovníckej komory a povinného členstva v nej pre každého poľovníka.

"Podľa značnej časti odbornej verejnosti a držiteľov poľovných lístkov by sa tieto kompetencie mali opäť zveriť štátu a zároveň by mali dostať priestor aj ďalšie poľovnícke organizácie," uviedli v dôvodovej správe.