Šimko: S Dzurindom sme sa už pomerili. Povedali sme si, že sme možno boli pyšní

Ivan Šimko je už štvrtýkrát ministrom.

V úradníckej vláde Ľudovíta Ódora je jediným, kto už má ministerské skúsenosti. IVAN ŠIMKO (68) je vo vláde už štvrtýkrát. Ministrom vnútra bol aj v prvej vláde Mikuláša Dzurindu (SDKÚ), v jeho druhej bol ministrom obrany a vo vláde Jána Čarnogurského (KDH) na začiatku 90. rokov bol ministrom spravodlivosti.

V rozhovore pre denník SME hovorí Šimko o tom: prečo prijal ponuku ísť do úradníckej vlády

či odvolá policajného prezidenta

ako vníma vojnu policajtov a spis Gorila

či sa už pomeril s Mikulášom Dzurindom

či hrozí zmanipulovanie volieb

Vo štvrtok bol na návšteve ministerstva vnútra premiér Ódor. Ako dopadla? Ste spokojný?

Áno. S premiérom Ľudovítom Ódorom sa poznám krátko, zoznámili sme sa len teraz, keď sa zostavovala táto vláda. Predtým som ho registroval, aj keď je možné, že sme sa stretli, keď spolupracoval s Ivanom Miklošom.

Zdá sa mi byť veľmi vecný a pritom aj vtipný. Ide priamo k veci a nestráca čas. Stretnutie s ním bolo užitočné.

Prišiel premiér na ministerstvo vnútra hromadnou dopravou? Vy hovoríte, že ste išli na vymenovanie vlády trolejbusom.

Premiér je už teraz chránenou osobou, a preto musím naňho ako minister vnútra dbať, keďže úrad pre ochranu ústavných činiteľov je v mojej pôsobnosti. Musím dbať na to, aby sa premiérovi nič nestalo.

Kázal vám premiér niekoho z ľudí, ktorí sú vám podriadení, vyhodiť?

Nie, toto nie je jeho štýl práce. Rešpektuje ministrov. Ak má niekto niesť zodpovednosť za svoj rezort, tak má mať možnosť aj pracovať.

V stredu ste však na svojej stránke napísali krátky text, že po nástupe do funkcie chcú rôzni ľudia, aby ste urobili na ministerstve a v polícii čistky. Čiu hlavu najčastejšie žiadajú?

Každého, kto je nejakým spôsobom známy. Jeden chce toho, druhý onoho. Mnohokrát existujú prehnané očakávania o výmenách ľudí.

Už v prvý deň, keď som prišiel pred 22 rokmi na ministerstvo vnútra, som sa rozišiel s policajným prezidentom, so šéfom vyšetrovačky a asi o týždeň neskôr so šéfom inšpekcie. Z rozličných dôvodov som vyradil všetkých policajných generálov, ktorí tu boli. Dnes to vidím trochu inak. Mnoho vecí vidí človek po rokoch inak.

Musíme sa skôr učiť, aby sme dokázali vychádzať s ľuďmi, s ktorými nás život spojil. Najlepšie by bolo, keby sme dokázali spoločne niečo aj budovať. Tento svoj postoj chcem premietnuť aj do práce v tejto vláde.

Pýtal sa vás premiér aj na váš názor na odvolanie šéfa SIS Michala Aláča? Lebo v stredu sa vyjadril, že sa na túto tému s vami ešte nerozprával. Aký je váš postoj k odvolaniu šéfa SIS?

Je to vec na diskusiu. V tejto chvíli by som nechcel byť v odpovedi konkrétny.

Už ste sa stretli s policajným prezidentom Štefanom Hamranom?

Áno.

Aký na vás urobil dojem?

Bol to dobrý rozhovor. Myslím si, že je to človek, ktorý robí svoju prácu so zanietením. Mám rád, keď ľudia robia svoju prácu so zanietením.

Neznamená to, že človek musí vždy súhlasiť so všetkým, čo ten druhý urobí, ale páči sa mi, že to robí naplno.

Porozumeli sme si v tom, že treba niečo robiť s tým, čo za posledné roky vyplávalo na povrch. Mám na mysli najmä skorumpované štruktúry štátu a aj celej spoločnosti. Nehovorím, že k tomu treba pristupovať iba z pohľadu represie.

Policajnému prezidentovi som prízvukoval, že všetko treba robiť v súlade so zákonom a profesijnými normami. Je to citlivá otázka, keď sa používa donucovacia moc štátu. Rovnako je dôležité, aby sa konalo primerane. Z pohľadu toho, aké je ohrozenie.

Myslím si, že sme si porozumeli. Náš rozhovor bude určite pokračovať.

Má teda policajný prezident zatiaľ vašu dôveru? Nechystáte sa ho odvolať?