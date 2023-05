Poslanci začali deň zmenami v zákone o Horskej záchrannej službe

Zákonodarcov čaká najbližšie hlasovanie v utorok.

BRATISLAVA. Poslanci začali piatkové rokovanie novelou zákona o Horskej záchrannej službe.

Návrh ráta so zavedením povinnosti nosiť lyžiarsku prilbu pre všetkých lyžiarov mladších ako 18 rokov. Aktuálne platí 15-ročná veková hranica.

Cieľom návrhu je tiež riešiť praktické problémy týkajúce sa zneužívania označenia HZS.

Následne by mal parlament prerokovať viaceré ďalšie poslanecké návrhy. V piatok by malo plénum zasadať dlhšie ako býva zvykom, a to do 16.00 h.

Počas dňa sa nebude hlasovať o prerokovaných bodoch programu. Najbližšie hlasovanie tak zákonodarcov čaká v utorok o 11.00 h.