Súd rozhodol o Kočnerovi v kauze vraždy Kuciaka. Čo bude ďalej (štyri otázky a odpovede)

Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Súd má ešte dôležitú úlohu.

BRATISLAVA. Zostávajú vo väzení. Na ako dlho, ukážu až ďalšie súdne konania.

Situácia mafiána Mariana Kočnera a jeho volavky Aleny Zsuzsovej sa po piatkovom vynesení verdiktu Špecializovaného trestného súdu prakticky nemení. Rozhodnutie súdu totiž zatiaľ nie je právoplatné.

Kočnera súd pre nedostatok dôkazov oslobodil v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka ako aj prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Zsuzsovú uznal vinnou a uložil jej súhrnný trest 25 rokov.

Na základe odvolaní sa prípadom ďalej bude zaoberať Najvyšší súd. Kauza sa bude ešte ťahať mesiace, možno aj ďalšie roky.

Čo bude ďalej, vysvetľuje SME v štyroch základných bodoch.

1. Prečo piatkový verdikt zatiaľ nemá vplyv na to, či Kočner so Zsuzsovou zostávajú ďalej za mrežami?

Predovšetkým, rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu nie je právoplatné, keďže každá zo strán sa môže proti nemu odvolať. Iba ak by sa obžalovaní a prokurátori vzdali odvolania, vstúpil by verdikt do platnosti a mohol by sa vykonať.

Stáva sa to však len v prípadoch, kde obe strany sú s rozhodnutím súdu o vine a výške trestu spokojné. Kauza vraždy Kuciaka takým prípadom nie je.

Druhá vec je, že obaja hlavní obžalovaní si už v súčasnosti odpykávajú výkon trestu v kauzách, v ktorých už boli právoplatne odsúdení.

Pri Kočnerovi ide podvod s falošnými zmenkami TV Markíza, kde mu súd spolu s bývalým šéfom televízie Pavlom Ruskom vymeral trest 19 rokov. Zsuzsová si odpykáva 21-ročný trest za objednávku vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka.

Iba ak by Kočner so Zsuzsovou neboli už vo výkone trestu, ale len vo vyšetrovacej väzbe, mohol by súd rozhodovať aj o ich prípadnom prepustení na slobodu.

2. Čo sa bude v kauze diať ďalej a prečo je to dôležité?

Vynesením verdiktu sa úloha senátu pod vedením Ruženy Sabovej ani zďaleka nekončí.