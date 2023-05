Ministerstvo spravodlivosti navrhne do programového vyhlásenia stabilizáciu ľudských zdrojov

Rezort to považuje za najväčší a dlhotrvajúci problém.

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti navrhne do programového vyhlásenia vlády stabilizáciu ľudských zdrojov. Je to najväčší a dlhotrvajúci problém. Ďalej to bude implementácia plánu obnovy a zodpovedná príprava rozpočtu na budúci rok a na nasledujúce dva roky.

Po stretnutí s premiérom Ľudovítom Ódorom o tom informovala šéfka rezortu spravodlivosti Jana Dubovcová.

Podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková pripomenula, že rezort implementoval v rámci plánu obnovy kľúčovú reformu - súdnu mapu. Na to podľa nej nadväzuje investícia do súdnych budov, ktorá prinesie lepšie podmienky pre sudcov a iných pracovníkov a bude šetriť prevádzkové náklady.

"Treba zefektívniť prípravy na to, aby sa táto masívna kapitálová investícia, ktorá má ísť do slovenských súdov, podarila," poznamenala Vašáková.

Dubovcová sa s Vašákovou dohodla aj na ďalšej budúcej spolupráci.