Američana odhovárali od cesty na východ Slovenska, vraj je to nebezpečné. Riskol to

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Niektorí Slováci nechcú veriť, aká rozmanitá je Bratislava

Vďaka turistickej skupine na Facebooku vzniklo mnoho priateľstiev: Inspired by Malaysia, a Slovak and an Iranian started a Bratislava hiking group for foreigners

9. Vedeli ste, že uprostred Oravskej priehrady je ostrov plný umenia?

Známy balet a opera prídu opäť do divadiel v Košiciach a v Bratislave: Weekend: Explore art in the middle of the Orava sea

8. Hlavné mesto prináša v týchto dňoch doslova chuťovky: dni pôvodnej maďarskej kuchyne, festival kávy, bartendingu či koktailov

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

7. Americký veľvyslanec: Rómska komunita na Slovensku je najväčší zdroj nevyužitého potenciálu v krajine

Riešenia pritom existujú: Greater inclusion of Roma will benefit everyone in Slovakia

6. Podľa exministra životného prostredia na súčasnú anarchiu v pléne strana Sme Rodina čakala, aby si pretlačila svoje zákony

Návod ako zneužiť parlament: MPs run wild as new government takes over

5. Príďte na festival, ktorý premení okolie školy na jedno veľké ihrisko

Ako sa v Bratislave zabaviť zadarmo: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

4. Milan bez mapy: V Bratislave som ako na prázdninách

Vypočujte si podcast s populárnym slovenským bloggerom: There’s a fine line between being a traveller and a holidaymaker

3. Napriek rastúcemu podielu vyseparovaného odpadu sa OLO neobáva, že nebude mať čo priložiť do pece

Teplo zo spaľovne vyhrieva bratislavské domácnosti: Getting more out municipal waste in Bratislava

2. Vďaka slávnemu obuvníkovi dostal jeho otec šancu na lepší život a príležitosť rozvíjať biznis v Afrike

Úspešný Zimbabwčan sa vrátil do bývalého Československa a žije v Bratislave: Zimbabwean with Czechoslovak roots retraces father’s life before famous shoemaker sent him to Africa

1. Rodina mu cestu na východné Slovensko vyhovárala, lebo je to tam vraj nebezpečné

Keďže ostať, jesť a piť v Martine by bolo riskantné pre jeho zdravie, Američan to riskol: Slovak Matters: travel lessons - in Slovak and otherwise

