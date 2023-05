Otec Daniela Tupého: Štátne orgány sa snažili zakryť páchateľov vraždy a kriminalizovať nášho syna

Elektrickú gitaru Daniela Tupého majú jeho rodičia stále odloženú. Mal ju na chrbte, keď ho s kamarátmi v piatok 4. novembra 2005 večer prepadla banda neonacistov. Stačilo, že mal dlhé vlasy, aby pre útočníkov predstavoval terč.

Aj gitara nesie stopy rán a úderov. Tupý zomrel na mieste dobodaný nožom. Jeho otec bol teraz po vyše 17 rokoch opäť vypovedať v prípade vraždy svojho syna, keďže polícia zadržala a z vraždy obvinila advokáta Adama Puškára. Podozrivých pritom mali vyšetrovatelia vytipovaných už v prvých hodinách vyšetrovania.

„Po zmene vlády v roku 2006 a nástupe ministra vnútra Roberta Kaliňáka nastala zmena. Štátne orgány namiesto toho, aby vyšetrili vraždu, sa snažili zakryť skutočných páchateľov, kriminalizovať obeť a usilovali sa, aby prípad dospel do premlčania. Takmer sa to podarilo,“ hovorí DANIEL TUPÝ starší po tom, ako si preštudoval tri škatule dokumentov z vyšetrovania, ktoré dostal na polícii.

Navštívil som vás krátko po vražde vášho syna. Tú správu vám policajti prišli oznámiť v piatok po polnoci. Ako si na to spomínate?

Policajti prišli niekedy medzi jednou a druhou hodinou v sobotu ráno. Na ten okamih sa strašne zle spomína. Skôr sa to snažíme vytesniť, bola to hrôza, počuť, že náš syn sa údajne zaplietol do akejsi bitky a je mŕtvy. Bolo to ako blesk z čistého neba.

Ako ste vnímali, že sa zaplietol do bitky? Daniel študoval filozofiu, mal rád knihy, hudbu...

Daniel bol známy tým, že urovnával spory, vždy bol ten, kto sa snažil upokojiť búrlivú diskusiu a zľahčiť to s úsmevom. Snažil sa hľadať to pozitívne v človeku.

O bolesti sa ťažko hovorí. Pamätám si, ako vaša manželka vtedy povedala, že je to akoby odišla polovica z nej. Dá sa taká tragédia vôbec spracovať?

Toto človek, bohužiaľ, nespracuje nikdy. Tá strašná bolesť zostáva vnútri. A tragické je ešte aj to, že keď sa človek domnieva, že sa dočká spravodlivého odsúdenia páchateľov, tak zistí, že je to len naivná predstava o spravodlivosti, ktorá vládne na Slovensku.

Až teraz sa dozvedáme mená možných páchateľov. Ako to vnímate?

Prechádzam celý vývoj vyšetrovania, od prvého stretnutia s prvou vyšetrovateľkou, ktorá spolu s veľkým vyšetrovacím tímom vykonala podstatnú časť vyšetrovania, možno až 95 percent práce na objasnení prípadu. Po jej výmene v roku 2006 a nasadení novej vyšetrovateľky došlo k viacerým pre nás nepochopiteľným zmenám a ťahom, ktoré vnášajú do vyšetrovania prípadu veľké podozrenie.

Môžete byť konkrétnejší?

Z vyšetrovacieho spisu vyplýva, že vyšetrovací tím urobil v prvých hodinách a dňoch množstvo práce, vytipoval z množstva podozrivých možných páchateľov, stotožnili sa vozidlá, na ktorých útočníci prišli. Hovorí o tom aj expert Pavol Draxler v rozhovore, ktorý ste uverejnili v SME.

Vypočulo sa veľké množstvo svedkov a vykonalo sa mnoho úkonov na odhalenie páchateľov. Stačilo urobiť nejaké strategické kroky a došli by k vypátraniu páchateľa či páchateľov. A potom zrazu po zmene vlády v roku 2006 a nástupe nového ministra vnútra nastala zmena vyšetrovateľky.

Ako si spomínate na tú zmenu?

Pamätám si, ako mi volali z ministerstva vnútra, že by sa s nami rád stretol minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru. Cestovali sme na stretnutie a tam nám bola predstavená nová vyšetrovateľka, ktorá má údajne nejakú svoju teóriu.

Zároveň si veľmi dobre pamätám, ako minister Kaliňák hovoril, že je to také na hrane noža a vraj nechce o tom nič vedieť. Odvtedy sa vyšetrovanie odohrávalo veľmi zvláštne.

O pochybnostiach ste sa v náznakoch vyjadrovali aj v minulosti. Začali po zmene vyšetrovateľky?

Áno, bolo to vtedy. Nemali sme vtedy všetky informácie, ktoré máme teraz, ale priebeh vyšetrovania sa mi nepozdával. Vyšetrovateľka vždy chodila s lístočkom, na ktorom mala napísaných zopár mien, pôsobila dosť roztržito. Manželke ako žene, ktorá vie odhadnúť charakter človeka, sa toto správanie vôbec nepozdávalo.

Potom, keď sa mal prípad odovzdať na prokuratúru, som začal protestovať. Zo štrnástich, ktorí sa zúčastnili útoku, boli totiž zrazu obvinení iba piati a tí, ako sa aj ukázalo, nemali s útokom nič spoločné. Pamätám si, že po vynesení rozsudku na súde, kde ich prepustili, som sa vyjadril, že mám veľmi silný pocit, že sa tu s nami hrá nejaká hra v náš neprospech.

Ako vnímate vyšetrovací spis po jeho preštudovaní?

Spis je veľmi rozsiahly, po jeho preštudovaní spoločne s advokátom Romanom Kvasnicom sme zistili hrozné veci. Predovšetkým, že bol zámer odkloniť vyšetrovanie nesprávnym smerom. A na tomto odklonení mali veľký záujem vysoko postavení ľudia, ktorí mali dosah na vyšetrovanie. Bola to doslova ignorácia celej práce, ktorú vykonal hneď na začiatku prvý vyšetrovací tím a ktorá, ako teraz vidíme, išla správnym smerom.

Zo spisu sme sa dozvedeli aj ďalšie, rovnako strašné veci.

Čo myslíte?

Človek pôvodne očakával, že vyšetrovanie má dospieť k vypátraniu páchateľa. Teraz sme zistili, že tu bola opačná snaha. Nie vypátrať páchateľov, ale jednoznačná snaha kriminalizovať nášho syna. Že berie drogy, je díler.

Vyšetrovanie môžeme vlastne rozdeliť do piatich fáz: prvá s prvým vyšetrovacím tímom do roku 2006, potom druhá fáza a totálny odklon do slepej uličky k mafiánskej skupine piťovcov, tretia fáza po roku 2009 bola zameraná na kriminalizáciu nášho syna. Štvrtá fáza bolo vyšetrovanie od roku 2012 do roku 2018 a piata fáza od roku 2018, ktorá trvá doteraz.

V spise je zachytené odkláňanie vyšetrovania?

Áno, nová vyšetrovateľka pracovala v tretej fáze s novým zameraním, novým smerom. Navštevovala väznice a vypočúvala rôznych odsúdených, ktorí jej vypovedali v zmysle: ja som počul, že ten a ten hovoril, že vraj ho zabili, lebo Dano dlhoval niekomu za drogy. Aká bola hodnota takýchto výpovedí? Ale bolo to tam celé smerované.

A následne viacerí svedkovia stiahli svoje výpovede s tým, že si to celé vymysleli. Nikto však nebol stíhaný za krivú výpoveď.

Naratív, že to bolo len vybavovanie účtov medzi feťákmi, vtedy šírili aj neonacisti. Ich združenia sa vyslovene predháňali v takýchto tvrdeniach.

Dano nikdy nebral drogy, na gymnáziu bol v redakčnej rade školského časopisu, kde písal články s protidrogovou tematikou. Verziu o drogovom pozadí však razil aj bratislavský župan Ľubo Roman.

Rodina Ľuba Romana mala na dunajskom nábreží, kde zavraždili vášho syna, svoje záujmy, pretože tam vlastnila dva podniky.

Domnievam sa, že sa to hodilo aj páchateľom, ktorí sa tak snažili vyviniť, že zabili človeka. Znie to inak, keď sa povie: veď to bol len nejaký narkoman.

Stačilo mi vtedy otvoriť notebook a mal som tam stovky e-mailov, valilo sa to aj z internetových diskusií, kde to šírili anonymné účty, dozvedel som sa, že naša rodina je hlavným dílerom drog v Žiline, že sme Židia a podobne. Odpisoval som, nech mi to prídu povedať do očí.

Hrozné je, že s týmto osočovaním podľa spisu pracovala aj polícia.

Odborne sa to nazýva prepólovanie obete na páchateľa. Aj nacisti, keď vraždili židov, hovorili, že sami sú si na vine.

Netreba ísť do takej minulosti, vidíme to stále. Rovnako z Hedvigy Malinovej urobili klamárku, špina sa hádzala na Jána Kuciaka. Je to stále ten istý postup. Stane sa vám niečo zlé, ale nedovoláte sa spravodlivosti a ešte vás obvinia.