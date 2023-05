Psychológ: Dôsledky vzťahu s narcistom? Depresie, izolácia aj pokusy o samovraždu

Robert Tomšik napísal praktickú knihu o narcizme.

Vraj najlepšou, ale zároveň najdrsnejšou školou, ako spoznať narcistu, je zažiť ho na vlastnej koži. Mnohí ľudia spadnú do vzťahov s takýmito ľuďmi, lebo ich nik neučil rozoznávať manipulatívne správanie. Napríklad takmer polovicu klientely psychológa ROBERTA TOMŠIKA tvoria tí, ktorí sú s narcistami v rozvodovom konaní.

„Nik im neverí. Narcistický expartner z nich často spraví pred súdom, znalcami či prokuratúrou tú najhoršiu osobu. Zmanipuluje celé okolie. A osoba, ktorá je skutočná obeť, vyzerá ako labilná, nekompetentná alebo agresor len preto, že je stále v traume a nevie adekvátne reagovať. Neraz sa stalo, že manipulatívny narcista vďaka svojim taktikám vyhral súd a dostal deti do celkovej opatery alebo striedavej starostlivosti,“ opisuje skúsenosti z praxe.

Aj preto, aby ľuďom priblížil tému narcistického zneužívania a spôsoby, ako sa z neho dostať, napísal knihu V zajatí narcizmu.

V knihe citujete Sigmunda Freuda: „Každý, kto miluje, stáva sa skromným. Dalo by sa povedať, že tí, ktorí milujú, sa vzdali časti svojho narcizmu.“ Dokáže skutočný narcista milovať?

Dokáže. Ale v zmysle narcizmu je dôležitý kontext, prečo takáto osoba miluje. Bežný človek, ktorý nie je poznačený poruchami ako narcizmus, psychopatia, machiavellizmus, sadizmus či sociopatia, miluje z iného dôvodu ako narcista. Narcista miluje preto, aby uňho boli naplnené kompenzačné mechanizmy a jeho narcistické potreby.

Ľudia si často myslia, že narcisti až príliš milujú seba, odborníci sa však snažia tento mýtus vyvracať. Kto je teda človek s narcizmom?

Túto miskoncepciu trochu spôsobila grécka mytológia a príbeh o Narcisovi, ktorý sa zamiloval do vlastného odrazu v rieke. Preto vznikol dojem, že narcista miluje seba.

Narcisti sa naozaj prejavujú grandióznym ja, krásne sa obliekajú, dávajú dôraz na svoj výzor aj správanie. V skutočnosti sa však nenávidia. Stále hrajú nejakú rolu, pretvarujú sa, používajú manipulatívne techniky a ich spôsoby komunikácie sú hra.

Nikto, kto má naozaj rád samého seba, sa nemusí hrať na niekoho iného. Narcisti sú však úplný opak autentickosti.

Hrajú rolu človeka, ktorým by chceli byť?

Čiastočne áno a čiastočne hrajú rolu, aby získali to, čo chcú. Hrajú to, čo druhí ľudia od nich očakávajú.

A čo to je?

Sú prívetiví, milí, predstierajú lásku. Ale keď sa pozriete na diagnostický manuál, zistíte, že narcisti sú ľudia s veľmi nízkym sebavedomím, nemajú empatiu, svedomie, sú arogantní, manipulatívni, výbušní.

Trpia často aj pridruženými poruchami, ako sú psychopatia, sociopatia či machiavellizmus, čo je manipulatívna porucha osobnosti. V reálnom živote len veľmi ťažko nájdeme narcizmus v čistej forme ako z gréckej mytológie.

Označenie narcista sa začalo používať aj pri vrcholových politikoch, lídroch, manažéroch, čítala som, že ľudí s narcistickými črtami priťahujú povolania ako medicína. Nájdeme v oblastiach, kde je dôležitá moc, viac narcistov?

Áno. Spojitosť medzi výberom povolania a spomínanými poruchami osobnosti sa často aj skúma. V pracovných pozíciách, ktoré majú väčší vplyv na ľudí, sa častejšie vyskytujú manipulátori a psychopati.

Narcisti majú niečo, čo voláme narcistická zásoba. Je to psychologická závislosť od získavania obdivu, pozornosti, moci, nárokovania si na určité zaobchádzanie. Práve takéto pracovné alebo spoločenské pozície im umožňujú ten vplyv mať a zásobu dopĺňať.

Ak by bol narcista pekár, ktorý je skrytý niekde za pecou, tak nie je spokojný, lebo by nemal až taký vplyv, ako by mohol mať v politickej alebo riadiacej funkcii.

Čo keď chce takýto človek viesť tím, firmu či dokonca štát? Ako veľmi zhubný dokáže byť jeho vplyv?

Predstavte si vplyv narcistu už len na jednu osobu v partnerskom vzťahu - aj ten môže byť úplne katastrofálny. Ak sa niekto zapletie do narcistického zneužívania alebo týrania, ktoré môže trvať aj roky, tak sú následky zdrvujúce.

Potom si viete predstaviť, že vplyv narcistickej osoby, ktorá má silnú spoločenskú alebo politickú pozíciu, môže byť ešte omnoho väčší a zdrvujúcejší. Napriek tomu by som o tom nechcel hovoriť len v negatívnom kontexte.

Sú tam aj pozitíva?

Narcizmus a manipulácia v niektorých prípadoch takýmto pozíciám prospievajú. Ak ide o biznis model alebo dosahovanie cieľov a manažovanie projektov, v nich sú osoby s narcizmom, čo sa týka prosperovania firmy, prospešné.

Dokážu si vyargumentovať veci, dokážu si ísť za svojím cieľom a naplniť ho. Otázne je iba to, ako zaobchádzajú s ľuďmi. Firme sa môže vynikajúco dariť, ale kolektív môže byť narušený.

Narcisti môžu na prvý pohľad pôsobiť inak, než akí sú v skutočnosti. Dokážeme ich ľahko identifikovať?

Dá sa to. Najlepšou školou je zažiť si narcistu, potom človek vie, čomu sa treba vyhýbať... Je to však veľmi drsná škola.

Nikto človeka odmalička neučí rozoznávať črty psychopatov či narcistov. Veľa ľudí spadne do vzťahov s nimi, lebo nevedia, o čo ide a čo sa deje. Do vzťahu idú s najlepším zámerom, a potom sú prekvapení a zdrvení z toho, že niekto má úplne iný zámer, napríklad ich chcel iba využiť na dosiahnutie svojich cieľov. Po tejto skúsenosti si osoba dáva pozor.

A pre tých, ktoré takéto skúsenosti ešte nemali, by som mal zlaté pravidlo - ak niečo vyzerá príliš dobre, aby bola pravda, tak to najskôr pravda nebude.

Čo si teda treba všímať?

Robert Tomšik Je psychológ a vedeckovýskumný pracovník vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Zameriava sa na problematiku psychometriky, metodológie, štatistiky a psychologických diagnostických nástrojov. Venuje sa tiež problematike temnej triády, narcistickej poruche osobnosti a syndrómu narcistického zneužívania. V roku 2023 mu vyšla kniha s názvom V zajatí narcizmu.

Narcisti dávajú všetku snahu do toho, aby sa prezentovali najdokonalejšie, ako sa len dá. So všetkými vychádzajú, ale v konečnom dôsledku nikoho nemajú ako kamarátov.

Ak sa začínate zoznamovať s niekým, kto vyzerá príliš skvele, treba dbať aj na to, čo hovorí o druhých, keď tam nie sú. Lebo je vysoká pravdepodobnosť, že to bude hovoriť aj o vás, keď tam nebudete vy.

Narcisti majú neskutočnú potrebu osočovať a ohovárať druhých, dávať drobné komentáre, ktoré ľudí podkopávajú. Toto nie sú adekvátne charakteristiky zdravého človeka.

Takéto komentáre však niekedy môže mať ktokoľvek - občas utrúsime poznámku či niekoho ohovoríme. Asi to hneď neznamená, že je taký človek narcista.

Bežná osoba môže mať sem-tam komentár, ale ide o mieru, v akej to človek robí a či je tam zámer. Narcisti majú tendenciu to robiť zámerne a okrem toho to nerobia len občas, ale konštantne.

V roku 2014 vyšla americká štúdia, v ktorej sa vedecký tím ľudí pýtal jedinú otázku - či súhlasia s výrokom “Som narcista”, pričom v zátvorke bola jeho definícia. Ukázalo sa, že tí, ktorí narcistickou poruchou naozaj trpeli, mali vyššiu tendenciu sa k tomu priznať. Naozaj si títo ľudia uvedomujú svoju črtu?

Veľmi málo som sa stretol s narcistami, ktorí si to uvedomujú. Narcizmus však treba vnímať ako spektrum. Na pomyselnej nule je osoba, ktorá nemá žiadne takéto črty, na desiatke je osoba s plnohodnotnou narcistickou poruchou osobnosti. Všetko závisí od toho, kde na škále človek je.

Ak má silný narcizmus spojený so psychopatiou, určite nebude vnímať následky svojho správania a ani svoj narcizmus, lebo mu na to chýbajú potrebné základné kognitívne a emocionálne mechanizmy.

Ale ak hovoríme o osobe niekde na škále, ktorá má „len“ narcistické tendencie, tak sa dá stretnúť s tým, že si uvedomí negatívne následky svojich činov. Napokon si však vždy obháji svoje konanie. Argumentuje, prenáša vinu na niekoho iného a až tak veľmi sa tým netrápi.

Psychológ Robert Tomšik. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Je teda zbytočné od narcistu očakávať ospravedlnenie, ak nás zranil?

Je. Narcistom je jedno, že niekomu ublížili. Dokážu predstierať, že je im niečo ľúto, ale nikdy to nie je úprimné, sú to len naučené mechanizmy. Oni ani nemajú predispozície na to, aby boli empatickí a vžili sa do druhej osoby.

Prečo je to tak?

Narcisti sú emocionálne nezrelí. Problém je v neadekvátnej výchove v období detstva a dospievania. Ak dieťa nedostáva lásku od rodiča, je narušená jeho vzťahová väzba s ním, alebo ak, naopak, tejto lásky dostáva priveľa.

Ale nejde len o výchovu. Narcisti majú aj určité štrukturálne zmeny v mozgu. Majú veľmi tenkú sivú kôru v časti nazývanej ľavá predná insula. Tá je zodpovedná za empatiu, súcit, svedomie. A potom je tu aj genetická predispozícia. Je to mix faktorov a na základe nich sa potom aj prejavuje rôznorodá sila narcizmu.

Je vyššia pravdepodobnosť, že ak je rodič narcista, budeme ním aj dieťa?