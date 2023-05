Bárdy: Marián Kočner je hráč. Na súde hrá rovnako

Po vyslovení verdiktu sme odišli zo sály, hovorí.

Súd uznal vinnou Alenu Zsuzsovú z vraždy Jána Kuciaka. Mariana Kočnera však aj po druhý raz oslobodil. Rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú z rozsudku sklamaní. Prokuratúra sa proti rozsudku plánuje odvolať.

Šéfredaktor Aktualít PETER BÁRDY hovorí o svojich pocitoch z rozsudku, vyjadruje sa aj k súčasnej politickej situácií a vedúcim preferenciám strany SMER-SD.

Ste sklamaný?

Nie som sklamaný. Pred rozsudkom som zvažoval ako jednu z možností variant, že Zsuzsová bude vinná a Kočner oslobodený. Bol som do istej miery pripravený, ale keď sudkyňa vyriekla ten verdikt, mal som zmes smútku, hnevu a nepochopenia.

Aká bola atmosféra na súde?

Bolo cítiť napätie. Keď ich Špecializovaný trestný súd v septembri 2020 oslobodzoval, začal tými, ktorí dostávajú vyššie tresty. Teraz začal Zsuzsovou a ja som si povedal, že keď jej dal 25 rokov, Kočner bude pravdepodobne oslobodený.

Pozeral som na rodiny počas čítania rozsudku. Keď opisovali skutky, ktoré sa diali, pani Kušnírová plakala a u Kuciakovcov bolo vidieť napätie v tvári. Po vyrieknutí verdiktu sme sa zdvihli a spoločne odišli zo sály.

Prečo by Alena Zsuzsová urobila niečo takéto bez vedomia Mariana Kočnera?

A za čo by to urobila? V jednej vete predsedníčka senátu rozpráva o tom, že Kočner dával Zsuzsovej mesačne peniaze na živobytie a v ďalších vetách povie, že Zsuzsová vytiahla stotisíc eur, potom päťdesiattisíc eur, potom desaťtisíc eur, potom tisíce eur na nákup zbraní. Nedáva mi to zmysel.

Som právny laik. Rozumiem, súd chce mať istotu, že výsledok bude zdôvodniteľný na základe relevantných faktov.

Na druhej strane sú okolnosti, že na čo by Alena Zsuzsová išla popravovať Maroša Žilinku z lásky ku Kočnerovi alebo potom Šufliarskeho, ktorého chcel údajne nahradiť, alebo zavraždiť Kuciaka, aby nepísal o Kočnerovi. Znie to ako z najhoršieho seriálu.

Ako vyzeral Kočner, keď sudkyňa čítala jeho oslobodenie?

Tváril sa akoby sa nič nedialo. Marian Kočner sa roky prejavoval ako excentrický človek, ktorý sa cíti v spoločnosti dobre, rád ukazuje svoje bohatstvo, vplyv a známosti. Na druhej strane je to človek, ktorý túži po uznaní a moci. Je hráč a hral desaťročia. Na súde hrá rovnako.

Okolo seba má právnický tím, ktorý ho vie nabrífovať, ako sa má na súde správať. Má za sebou ťažké procesy. Jeden bolestivo prehral. Hovorím o zmenkách, za ktoré už právoplatne sedí na 19 rokov. Vie, to môže byť preňho doživotný trest, ale nechce si pripustiť, že by prehral.