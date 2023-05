Kultan z Dôvery: Posledné tri roky v zdravotníctve si budeme pamätať ako stratené

Plán obnovy slovenské zdravotníctvo nespasí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Petra Novotná.

Až o 64 miliónov eur menej zaplatili vlani nemocniciam súkromné poisťovne Dôvera a Union za zdravotnú starostlivosť svojich pacientov. Sumy paradoxne dopláca štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá za jednotlivé operácie platí nemocniciam priemerne viac peňazí ako súkromné poisťovne.

MARTIN KULTAN, šéf poisťovne Dôvera, v rozhovore hovorí, prečo sme stále jediná krajina v Európskej únii, kde si poisťovne môžu vyplácať zisk, prečo nemáme funkčný systém DRG či o tom, ako mu komplikuje prácu povesť Penty.

Martin Kultan vyštudoval odbor medzinárodné podnikanie na Ekonomickej fakulte v Bratislave,

v Bratislave, od roku 2006 v Dôvere viedol oddelenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, neskôr odbor nákupu zdravotnej starostlivosti,

v rokoch 2010 až 2012 zbieral skúsenosti v štátnej zdravotnej poisťovni,

v súčasnosti je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera.

V roku 2021 Univerzitná nemocnica v Bratislave dostala v priemere za hospitalizáciu od Všeobecnej zdravotnej poisťovne 3297 eur. Od Dôvery len 2653 eur. Ako je to možné?

V poslednom čase rezonuje téma, že VšZP zaplatila o 60 miliónov viac. Metodika výpočtu nie je známa. Ja sa pýtam, prečo tak málo? Za minulý rok dostala Všeobecná zdravotná poisťovňa od štátu 160 miliónov navyše.

Poisťovňa si nevyberá, koľko peňazí dostane. Keď štát dá jednej poisťovni viac, je prirodzené, že musí viac zaplatiť za zdravotnú starostlivosť. Kľúčová vec je, že VšZP dostáva viac peňazí za zlé hospodárenie. Potom tieto peniaze dá nemocniciam, ale zo 160 miliónov tam došlo možno 50, kde sú tie zvyšné?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keď operácia má nejakú cenu, mali by platiť všetci rovnakú cenu v nemocnici, nie?

Nie je to úplne tak. Napríklad my aj VšZP dostaneme sedem miliónov eur. Chceme, aby nám za milión eur spravili 600 hospitalizácií. VšZP by stačilo 500. Cena VšZP za jedného pacienta je vyššia, ale my sme pacientovi pomohli. VšZP dlhodobo platila a platí nemocnice za ničnerobenie, kým Dôvera ich dlhodobo motivuje, aby sa starali o viac pacientov.

Univerzitná nemocnica v Bratislave na konci roka 2021 dosiahla stratu takmer 50 miliónov eur. Experti sa vyjadrili, že ak by súkromné zdravotné poisťovne platili za hospitalizáciu rovnako ako VšZP, strata by bola o 13 miliónov nižšia. Nedoplácali by na to ľudia na dlhu, ktorý má Univerzitná nemocnica. Chápem to zle?

Je to účelovo vytiahnuté tvrdenie, že musíme odrátať peniaze, ktoré dostane VŠZP navyše. Ak by sme ich dali nabok, neplatí žiadne tvrdenie. Áno, štátne nemocnice sa zadlžujú, ale to nie je problém zdravotných poisťovní. Našou povinnosťou je, aby sme za peniaze, ktoré máme, vyliečili čo najviac pacientov.

Ide o príklad, že aj keby sme peniaze prerozdelili, viac peňazí do zdravotníctva nepríde. Povedzme, že Dôvera zaplatí viac, VŠZP menej. Čo tým pomôžeme pacientovi? Nič. Peňazí v zdravotníctve bude rovnako.

Viete uviesť príklad aspoň jednej krajiny v Európskej únii, kde zdravotná poisťovňa vyberá povinné odvody a vypláca si z toho dividendy?