Prípad Editka: VšZP musí podľa právnika žiadať vrátenie peňazí. Editkini rodičia dajú sťažnosť na Ústavný súd

Liek Zolgensma stojí dva milióny eur.

BRATISLAVA. Prípad dvojročnej Editky Rischerovej zo západného Slovenska, ktorej Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) musela na základe marcového neodkladného opatrenia vydaného bratislavským okresným súdom preplatiť dvojmiliónový liek Zolgensma, sa zamotáva.

Krajský súd v Bratislave minulý týždeň zamietol nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým mala štátna poisťovňa liek Editke preplatiť. Hoci VšZP ho už preplatila, zatiaľ nehovorí, či bude od rodičov dvojročného dievčaťa žiadať vrátenie peňazí.

Lekár a právnik Peter Kováč tvrdí, že poisťovňa musí žiadať peniaze naspäť. Inak poruší zákon.

Editkini rodičia však chcú cez svoju právničku podať sťažnosť na Ústavný súd. Ak by uspeli zrušilo by sa rozhodnutie krajského súdu, ktorý by musel vo veci opäť rozhodovať.

Na stranu VšZP sa postavili aj jej konkurenti, súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union. Nesúhlasia s tým, aby poisťovne museli preplácať lieky na základe neodkladného opatrenia súdu. Vidia v tom nebezpečný precedens.

Editka trpí nevyliečiteľnou chorobou - spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA). Je to dedičné a nervovo-svalové ochorenie. Postihuje časť nervového systému, ktorý vôľou ovláda pohyby svalov. Neovplyvňuje však intelekt dieťaťa. Ľudia postihnutí týmto ochorením sú zruční a nadaní.



V dôsledku ochorenia však ním postihnuté deti prestanú postupne sedieť, chodiť a stáť. Časté sú aj problémy s dýchaním a prehĺtaním.

Hoci je SMA nevyliečiteľné ochorenie, liek Zolgensma dokáže jeho postup zastaviť. Na túto diagnózu však nie je na Slovensku hradený z verejného zdravotného poistenia.

Komu zostane Čierny Peter?

"VšZP po detailnom preštudovaní rozsiahleho súdneho rozhodnutia (krajského súdu, pozn.) prehodnotí svoje možnosti a ďalšie kroky," odpovedá hovorkyňa štátnej poisťovne Eva Peterová na otázku, či bude od Editkiných rodičov žiadať vrátenie dvoch miliónov eur za preplatenie lieku Zolgensma.

"VšZP musí žiadať vrátenie peňazí," odpovedá na rovnakú otázku lekár a právnik Kováč. Nemá totiž podľa neho inú možnosť, nakoľko vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami.

"V prípade, ak by VšZP peniaze nevymáhala, tak by sa jej manažéri dopustili trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku," vysvetľuje Kováč.

"Úhrada za liek má povahu využitia verejných zdrojov," hovorí aj právnik Ivan Humeník, ktorý sa špecializuje na medicínske právo. Poisťovňa sa preto podľa neho pri nakladaní s nimi musí riadiť striktnými pravidlami.

"Ak má zdravotná poisťovňa pohľadávku voči nejakej osobe, tak ju nemôže „len tak“ odpustiť," vysvetľuje Humeník. Znamená to, že nemôže len tak z dobrej vôle rozhodnúť, že Editkini rodičia nemusia vrátiť dva milióny eur.

Tlak na VšZP, aby hospodárne nakladala s verejnými zdrojmi a tak žiadala vrátenie peňazí od rodičov malej pacientky, je v súčasnosti veľký. Poisťovňa je po prvom štvrťroku v strate vyše 50 miliónov eur. Okrem toho minister zdravotníctva Michal Palkovič požiadal Dozornú radu VšZP, aby do desiatich dní predložila návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu poisťovne.

Ťah Ústavným súdom

Nádej, že nebudú musieť vrátiť dva milióny eur, však nestrácajú ani Editkini rodičia.