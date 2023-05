Zopakoval súd pri oslobodení Kočnera rovnaké chyby ako v prvom procese? Viacerými argumentmi prekvapil

Na piatkový verdikt sa opäť pozrie ešte Najvyšší súd.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Sudcovia rozhodujúci o Marianovi Kočnerovi v kauze Kuciak boli viazaní pokynmi Najvyššieho súdu, no názor na jeho vinu ani po troch rokoch nezmenili. A to ani po zahrnutí nových dôkazov, ktoré voči nemu použila prokuratúra.

Už prvé reakcie na verdikt však hovoria o tom, že prípad by pre tento postoj mohli o niekoľko mesiacov dostať na stôl znova.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prečo súd oslobodil Kočnera? Sudcovia si myslia, že Zsuzsová ho chcela vysekať z problémov, aby si zachovala príjem Čítajte

„Súd viaceré, alebo možno aj všetky pochybenia z pôvodného konania zopakoval a niektoré ešte aj prehĺbil,“ vyhlásil právny zástupca rodiny Kuciakovcov Peter Kubina.

Rozhodnutiu o oslobodení Kočnera, podľa ktorého zorganizovala vraždu Jána Kuciaka poza jeho chrbát Alena Zsuzsová, chýba podľa obhajcov či prokuratúry základná logika.

Z ústneho odôvodnenia rozsudku, ktoré v piatok zaznelo na súde, nevyplývajú odpovede na viaceré otázky. Vysvetliť by ich sudcovia mohli v písomnom odôvodnení, ktoré by malo vzniknúť v najbližších týždňoch.

Denník SME sa pozrel na to, ako sa sudcovia porátali s výčitkami, ktoré im pôvodne adresoval Najvyšší súd pri vrátení kauzy. Na viaceré z nich môžu rozsiahlejšie zareagovať až v pripravovanom písomnom odôvodnení.

Vierohodnosť Zoltána Andruskóa

Vopred bolo jasné, že verdikt o vine či nevine obžalovaných bude vo veľkej miere ovplyvnený tým, akú váhu pripíše senát kľúčovému svedkovi Zoltánovi Andruskóovi. V pôvodnom rozhodnutí totiž vyhlásil, že „súd si priamym pozorovaním svedka vytvoril vlastný názor na jeho spoľahlivosť a vierohodnosť“. Výsledkom bolo, že sudcovia Andruskóovi raz verili, inokedy nie.

Práve v jeho svedectvách pritom bola aj pasáž o tom, ako sa mu Zsuzsová zmienila o tom, že objednávateľom vrážd je Marian Kočner.

Kauza Kuciak v novom procese padol verdikt v piatok, 19. mája

Alena Zsuzsová dostala trest 25 rokov väzenia (dosiaľ mala právoplatný trest 21 rokov za inú kauzu),

Mariana Kočnera súd oslobodil, naďalej má platný 19-ročný trest za kauzu zmenky),

Dušan Kracina obžalovaný za prípravu vrážd prokurátorov dostal trest 8 rokov,

Darka Dragiča, ktorý bol takisto obžalovaný z prípravy vrážd, súd oslobodil,

prokuratúra sa na mieste odvolala, prípad tak ešte posúdi Najvyšší súd.

Najvyšší súd za to neskôr kolegov z nižšieho súdu skritizoval. Pripomenul im, takéto hodnotenie prináleží psychológom a nie im.

Výsledkom je, že senát Ruženy Sabovej v novom procese v plnej miere uznal vierohodnosť slov Andruskóa. Dokonca aj v pasáži, kde mu Zsuzsová hovorila o Kočnerovi ako o zadávateľovi objednávky.

V tejto časti výpovede však sudcovia označili Andruskóa za svedka z počutia, ktorého mohla Zsuzsová oklamať.

„Súd nevylučuje, ani nepovažuje za nemožné, že Zsuzsová verziu o Kočnernovi ako objednávateľovi predostrela Andruskóovi s cieľom deklarovať finančné krytie objednávky, aby tým dala zákazkám punc dôležitosti a vymáhateľnosti,“ vyhlásila Sabová.

Tento argument môže byť v protiklade s tým, že sudcovia vykreslili Zsuzsovú ako ženu, ktorá sa snažila Kočnera chrániť a všetko riešila poza jeho chrbát. Legendou o objednávke vrážd zo strany Kočnera by pritom svoje tajomstvo zbytočne vyzradila a Kočnera by tým mohla ohroziť Andruskóom, ktorý pri zákazkách údajne váhal a nechcelo sa mu do nich.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Do rozsudku v kauze Kuciak ostávajú posledné hodiny. Čo je nové oproti situácii spred troch rokov? Čítajte

Šifry v Threeme

Najvyšší súd pri vrátení kauzy poukazoval na znalecký posudok Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, podľa ktorého komunikáciu z Threemy Mariana Kočnera nemožno brať doslovne. Z posudku vyplývalo, že používali šifry a také slovné spojenia, ktoré boli zrejmé im, no bežnému človeku nie. Všimli si napríklad aj to, že kódy týkajúce sa kožných chorôb a zubov sa objavovali najmä v období tesne pred vraždou Jána Kuciaka.

Špecializovaný súd však nepresvedčili.