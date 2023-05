Poslanci pokračujú v diskusii o Záborskej zákone na pomoci tehotným ženám

Hlasovať sa bude aj o návrhoch z minulého týždňa.

BRATISLAVA. Diskusiou o návrhu zákona na pomoc tehotným ženám začali poslanci štvrtý rokovací týždeň 90. schôdze.

V utorok ráno v rozprave vystúpil poslanec Peter Cmorej (SaS). Návrh predložila Anna Záborská (OĽaNO).

Poslanci majú v utorok dopoludnia hlasovať o množstve prerokovaných návrhov, keďže v závere minulého týždňa nehlasovali.

Záborská napríklad navrhuje, aby zariadenie núdzového bývania mohli využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa starajú. Cmorej reagoval, že v návrhu chýbajú podmienky na to, aby nárok mohol byť uplatniteľný. Reálne sa podľa neho nič nestane.

Navrhuje sa tiež zavedenie nového príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa, na ktorý by vznikal nárok v prípade, že by sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. Cmorej to považuje za motiváciu, no pýta sa, ako bude štát matku s takýmto dieťaťom ďalej podporovať.

Na ďalšom programe schôdze majú poslanci ešte viacero poslaneckých návrhov.