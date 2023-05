Kauza Dobytkár pokračuje výsluchom svedkov, žiadateľov o agrodotácie

Svedok potvrdil, že sa vedelo, akým spôsobom fungovalo prideľovanie dotácií.

BANSKÁ BYSTRICA. Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, pokračuje v utorok proces v korupčnej kauze Dobytkár, ktorá sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Vypovedal ďalší svedok, ktorý žiadal o agrodotácie a opísal, ako to fungovalo, ak chcel byť úspešný a dostať peniaze.

Vo výpovedi svedok spomínal Ľubomíra Kropila, ktorý vybavoval projekty v PPA. Pôvodne bol obžalovaný aj on, ale v marci po vážnej chorobe zomrel. Z tohto dôvodu ŠTS v apríli rozhodol o zastavení trestného stíhania.

Vlani na začiatku procesu nevyužil ani jednu z možností vyhlásenia o vine či nevine. Tvrdil, že nelegalizoval finančné prostriedky z trestnej činnosti, úplatky neprijal. Priznal len nepriamu korupciu, respektíve podplácanie za schválené dotácie.

Svedok potvrdil, že medzi poľnohospodármi sa vedelo, akým spôsobom fungovalo prideľovanie agrodotácií. "Bolo verejné tajomstvo, že bez odplaty to neprejde. Provízie boli vo výške 15 percent z pridelenej dotácie," konštatoval svedok.

V roku 2014 kontaktoval Ľubomíra Kropila, ktorý ho oboznámil s podmienkami, "ako to celé prebieha". Pýtal sa ho tiež, či to zaplatí cez faktúru alebo peniaze donesie v igelitke. Uisťoval ho, že projekt potom prejde. Aj pod hrozbou, že by už v budúcnosti žiadne peniaze z PPA nedostal, zaplatil vyše 15-tisíc eur.

"Keď som sa s Ľubomírom Kropilom rozprával, posťažoval sa na svoju chorobu a medzi rečou padlo aj to, že tie peniaze vlastne nejdú jemu. On vraj dostáva len mizivé percento, idú ďalej. Nepovedal kam, ani presné percentá a ja som sa ho nepýtal," vypovedal svedok. Nespomínal sa ani súvis biznisu a politických strán.

Obžalobe z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti čelí sedem osôb - nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, finančník Martin Kvietik, exšéfovia PPA Juraj Kožuch a Ľubomír Partika, podnikateľ Peter Kuba, právnik Milan Kopriva a Viktor Miklas, ktorý ako jediný vinu priznal.