Bratislavu zasiahol prívalový dážď a krupobitie, auto zasiahol strom

Na križovatke Košická a Prístavná nefungujú semafory, vznikajú tu kolízne situácie.

BRATISLAVA. V Bratislave sa pre krupobitie tvoria na viacerých miestach kolóny. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS.

"Na všetkých hlavných ťahoch počítajte so zdržaním, pozor na dobrzďovanie do kolón a nezabúdajte na správne svietenie," poradili.

Zelená vlna zároveň upozornila, že na križovatke Košická a Prístavná nefungujú semafory, vznikajú tu kolízne situácie a vytvárajú sa aj kolóny.

So zdržaním pre nehodu by mali vodiči rátať aj na vjazde do Rovinky z Bratislavy.

Zelená vlna zároveň upozorňuje, že na Nábreží za River Parkom smerom na Most SNP spadol strom na auto. Blokovaný je jeden pruh, treba rátať aj so zdržaním.