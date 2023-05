Prieskum: Progresívne Slovensko upevňuje jadro, Smer má najväčší potenciál

PS dobehlo Hlas, Smer výraznejšie vedie.

BRATISLAVA. Progresívne Slovensko mohli o voličov pripraviť smelé plány spájania pravice Mikuláša Dzurindu a Eduarda Hegera. Mesiace trvajúca neschopnosť Modrých a Demokratov dohodnúť sa však naopak začala posilňovať pozíciu progresívcov.

Strana na čele s Michalom Šimečkom už má istotu, že sa do parlamentu po septembrových predčasných voľbách dostane.

Len Smer a Hlas mali totiž doteraz také množstvo skalných priaznivcov pevne rozhodnutých voliť tieto strany, že by ich dostali do parlamentu aj bez ďalších voličov. Teraz sa k nim pripája už aj Progresívne Slovensko, keď im z apríla do mája narástlo voličské jadro zo 4,5 na necelých sedem percent (6,7).

Vyplýva to z májového volebného modelu agentúry NMS Market Research, ktorá zbierala dáta medzi 3. až 17. májom kombináciou online zberu a telefonického prieskumu na reprezentatívnej vzorke 1233 respondentov.

Stranu by podľa modelu NMS volilo 14,2 percenta voličov, o štatisticky nevýznamné dve desatiny percenta dokonca predbehla Hlas a spolu so stranou Petra Pellegriniho sa stáva najväčším konkurentom vedúceho Smeru.

Voľby by však podľa modelu suverénne vyhral Smer so ziskom 21,3 percenta hlasov, štvrtá je extrémistická Republika s nameranou popularitou na úrovni 8,7 percenta voličov.

Pomerne výrazne rastie OĽaNO Igora Matoviča, ktoré oslovuje 7,3 percenta voličov a polepšila si aj SaS so ziskom 6,2 percenta hlasov.

V pásme ohrozenia zostáva Sme rodina (5,9 percenta) a KDH (5,2 percenta).

Progresívcom pomáha dianie

Aj keď je Progresívne Slovensko medzi stredopravými voličmi už dlhodobo najpopulárnejšou stranou, nateraz sa už dotýkajú stropu svojich schopností prilákať aj ďalších voličov.

Strana síce doteraz pokračovala v raste - z 12,2 percenta v marci na 14,2 v máji podľa NMS a z 11,1 percenta na 14,1 percenta v rovnakom období podľa agentúry Ipsos.

"Vďaka intenzívnej predvolebnej kampani a väčšej prítomnosti v médiách sa Progresívne Slovensko dotiahlo na Hlas a medzimesačne jeho deklarovaná podpora vzrástla, zatiaľ čo podpora Hlasu-SD stagnuje," vysvetľuje analytik NMS Mikuláš Hanes.

NMS Market Research Agentúra pôsobí na slovenskom, českom aj maďarskom trhu, vznikla v roku 1999.

S publikovaním politických prieskumov začala v marci 2023. NMS Market Research má však skúsenosti s politickými prieskumami na zadanie klientov, vrátane politických strán.

Je členom medzinárodných a domácich profesijných združení ESOMAR, SIMAR a SAVA, podobne ako známejšie agentúry AKO a Focus.

Podpora Progresívneho Slovenska však už takmer nemá kam rásť. Voličský potenciál strany je totiž podľa NMS len o niečo vyšší ako ich súčasná popularita a dosahuje úroveň 17,9 percenta.

Znamená to, že spomedzi všetkých aktívnych voličov na Slovensku zostala už len malá asi štvorpercentná skupina, ktorá nateraz preferuje voliť inú stranu, ale podporu PS zvažujú. Platí však jedna zo základných politologických poučiek, že stranám sa len výnimočne darí dosiahnuť celý voličský potenciál.

Progresívne Slovensko v ďalšom raste brzdí najmä stále nízka poznateľnosť lídra Šimečku, čo sa strana snaží zmeniť intenzívnou bilbordovou kampaňou s vyobrazeným Šimečkom a sloganom "Dá sa to normálne a odborne."

Prieskum ešte nezachytáva obdobie posledného týždňa, keď stroskotali rokovania o spájaní do volieb medzi Demokratmi, Modrými a zoskupením strán okolo Maďarského fóra. Aj táto skutočnosť môže popularitu aj potenciál PS ešte zvýšiť.

Vyplýva z toho však aj to, že Progresívnemu Slovensku k druhému miestu v modeli dopomáhajú chyby konkurenčných strán, ktoré zápasia o podobného voliča.

Hlas sa nevie zobudiť, Smer zvažujú ďalší

Odkedy Robert Fico a jeho Smer v marci a apríli predbehli v podpore voličov dovtedy dva roky vedúci Hlas, strana Petra Pellegriniho nedokáže tento trend zvrátiť.

Smer si v modeloch NMS drží podporu nad dvadsať percent, v porovnaní s aprílom klesol o 1,1 percentuálnych bodov.

To, že Smer môže byť s blížiacimi voľbami ešte silnejší, však naznačuje ďalší rast ich voličského jadra (pevne rozhodnutých voličov) aj potenciálu (voliči iných strán, zvažujúci voliť Smer).