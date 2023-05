Minister vnútra Šimko pozval Dzurindu na rezort vnútra, lebo s ním chcel prediskutovať niekoľko koncepčných záležitostí

Šimko chce s Dzurindom prediskutovať niektoré koncepčné materiály a trendy v Európe, keďže Dzurinda vedie think tank pri Európskom parlamente.

BRATISLAVA. Minister vnútra Ivan Šimko pozval Mikuláša Dzurindu na Ministerstvo vnútra, keďže momentálne sa na ministerstve venujú niektorým koncepčným materiálom a chcel s ním prediskutovať napríklad to, aké sú trendy v Európe, keďže Dzurinda vedie think tank pri Európskom parlamente.

Minister to uviedol po rokovaní vlády. Dodal, že to bolo i preto, lebo sa poznajú a spolu boli v dvoch vládach, kde sa Šimko venoval vonkajšej i vnútornej bezpečnosti štátu, a tiež spoločne pracovali na vstupe Slovenska do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

„Poskytol mi niekoľko veľmi cenných informácií a ešte som ho požiadal aj o ďalšie," povedal Šimko. Zdôraznil, že dbal na to, aby sa diskusia netýkala politických tém.