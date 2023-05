Ministerka Dubovcová nevylúčila stiahnutie zmeny Trestného zákona z parlamentu

Všetko závisí od prípadných pozmeňujúcich návrhoch.

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová nevylúčila stiahnutie novely Trestného zákona z parlamentu. Závisieť to bude od prípadných pozmeňujúcich návrhov. Vyplýva to z jej vyjadrenia po stredajšom rokovaní vlády.

"Myslím, že to bude závisieť od toho, ako bude prebiehať rokovanie v pléne Národnej rady aj počas druhého čítania a aké návrhy prídu na zmenu alebo na zapracovanie do zákona. Ak to budú také návrhy poslancov, ktoré vychýlia ten zákon z podstaty, pre ktorú sme ho predkladali, tak potom by som ho vzala späť," povedala Dubovcová.

Ministerka dodala, že ministerstvo spravodlivosti bude o stiahnutí rozhodovať v "priamom prenose počas rokovania parlamentu".

Novela Trestného zákona okrem iného kladie dôraz na ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog, restoratívnu justíciu či harmonizáciu trestných sadzieb.

Návrh z dielne rezortu spravodlivosti má byť najväčšou novelou Trestného zákona od rekodifikácie v roku 2005.