Poslanci rokovali o zmene dĺžky rečníckeho času či používaní prezentácie pri prednese v pléne

Cieľom úpravy je ďalej vytvoriť mechanizmus prijímania odôvodneného stanoviska.

BRATISLAVA.Poslanci Národnej rady v stredu rokovali o novele zákona o rokovacom poriadku NR SR z dielne skupiny poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Úpravou sa má vypustiť obmedzenie zavedené tzv. náhubkovou novelou rokovacieho poriadku parlamentu, ktorá znemožnila poslancom pri prednese v pléne používať zvukovú, obrazovú alebo obrazovo-zvukovú prezentáciu. Zároveň by sa mala upraviť dĺžka rečníckeho času tak, že písomne prihlásený poslanec bude mať k dispozícii 30 minút času, poslanec vystupujúci za poslanecký klub 60 minút času a poslanec prihlásený do rozpravy ústne by mohol mať 20 minút času.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O posunutí novely zákona do druhého čítania budú poslanci rozhodovať štvrtok 25. mája o 17:00 hod. v rámci bloku hlasovania, ktorý obsahuje viac ako 30 bodov programu.

Cieľom úpravy je ďalej vytvoriť mechanizmus prijímania odôvodneného stanoviska a upraviť ho priamo v rokovacom poriadku NR SR, aby sa stal účinným nástrojom, ktorý zamedzí zásahom Európskej únie (EÚ) do suverenity Slovenska. Úpravou sa má znížiť počet podpisov pod petíciu na 50-tisíc podpisov, ktorú prerokuje parlament. Ďalej sa má spresniť zákaz politickej reklamy v parlamente a pravidlá o zákaze podať ten istý návrh zákona v šesťmesačnej lehote.

Novelou zákona sa zároveň ustanovuje, že mimoriadnu schôdzu NR SR bude môcť okrem pätiny poslancov zvolať aj tretina členov Výboru NR SR pre európske záležitosti, a to vtedy, ak predmetom rokovania tejto mimoriadnej schôdze bude posúdenie súladu návrhu legislatívneho aktu Európskej únie so zásadou subsidiarity a proporcionality. „Tento prípad nastane vtedy, keď výbor neprijme uznesenie, ktoré by odôvodňovalo nedodržanie zásady subsidiarity alebo proporcionality pri prijímaní legislatívneho aktu EÚ, no napriek tomu jedna tretina členov tohto výboru má v tej istej veci odlišný názor a domnieva sa, že zásada subsidiarity alebo proporcionality by prijatím legislatívneho aktu EÚ mohla byť porušená," uviedli predkladatelia v návrhu.