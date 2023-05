Ranný brífing: Progresívcom napomáha politické dianie, Matovič môže ísť do rizika

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Progresívne Slovensko upevňuje jadro. Doteraz mali na základe dát istotu parlamentu len Smer a Hlas, teraz sa k nim pridala aj strana okolo Michala Šimečku. Dokonca predbehla Hlas a stáva sa tak najväčším konkurentom vedúceho Smeru.

Volebná koalícia má svoje výhody, menšie strany, ktoré do nej vstúpia, sa ľahšie dostanú k štátnym príspevkom za výsledok. Prejsť do parlamentu je však náročnejšie. OĽaNO napriek tomu koalíciu zvažuje.

Medzi stredopravými voličmi je PS už dlhodobo najpopulárnejšou stranou, otázkou zostáva, či ešte má kam rásť. O potenciáli strany, o tom, čím chce pred voľbami zaujať a aj o tom, či sa poučila z minulosti, keď sa len tesne nedostala do parlamentu, je dnešné Dobré ráno. Vypočuť si ho môžete aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Progresívne Slovensko upevňuje jadro a v prieskume predbehlo Hlas

Citylighty v Bratislave propagujúce Progresívne Slovensko. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Progresívne Slovensko mohli o voličov pripraviť smelé plány spájania pravice Mikuláša Dzurindu a Eduarda Hegera. Mesiace trvajúca neschopnosť Modrých a Demokratov dohodnúť sa však naopak začala posilňovať pozíciu progresívcov.

Strana na čele s Michalom Šimečkom už má istotu, že sa do parlamentu po septembrových predčasných voľbách dostane. Len Smer a Hlas mali totiž doteraz také množstvo skalných priaznivcov pevne rozhodnutých voliť tieto strany, že by ich dostali do parlamentu aj bez ďalších voličov.

Teraz sa k nim pripája už aj Progresívne Slovensko, keď im z apríla do mája narástlo voličské jadro zo 4,5 na 6,7 percenta. Vyplýva to z májového volebného modelu agentúry NMS Market Research.

Stranu by podľa modelu NMS volilo 14,2 percenta voličov, o štatisticky nevýznamné dve desatiny percenta dokonca predbehla Hlas a spolu so stranou Petra Pellegriniho sa stáva najväčším konkurentom vedúceho Smeru.

Progresívci dúfajú, že stačí vydržať: PS sa hypnotizovane díva na vlastné percentá a pevne verí, že bude stáť vedľa – odborne a normálne – a takto sa prečaká do septembra. Nuž, lenže konflikty v politickom súboji majú aj tú úlohu, že voličom ukážu, ako adepti zvládajú stresové situácie a ako sú ochotní za nich zabojovať, píše Zuzana Kepplová.

PS sa hypnotizovane díva na vlastné percentá a pevne verí, že bude stáť vedľa – odborne a normálne – a takto sa prečaká do septembra. Nuž, lenže konflikty v politickom súboji majú aj tú úlohu, že voličom ukážu, ako adepti zvládajú stresové situácie a ako sú ochotní za nich zabojovať, píše Zuzana Kepplová. Zahoďme ilúzie: Kedysi sa šírila legenda, že posledné slovo, že kto s kým, povedia májové prieskumy. Po tom poslednom si môžeme byť istí, že čakať od mája rozuzlenie bol jeden z mnohých omylov, ktorých sa kibici dopustili, píše Peter Schutz.

OĽaNO zvažuje postup, aký nevyšiel PS-Spolu. Volebnej koalícii sa nebránime, vraví Matovič

Predvolebná kampaň OĽaNO pred predčasnými parlamentnými voľbami. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Hnutie OĽaNO Igora Matoviča si trúfa v septembrových voľbách získať minimálne sedem percent. V strane totiž zvažujú, že OĽaNO po dvanástich rokoch od vzniku nebude kandidovať samostatne, ale že s menšími stranami NOVA, Za ľudí a Kresťanská únia vytvorí volebnú koalíciu.

„My sa nebránime aj koalícii, nám je to de facto jedno,“ povedal pre SME líder OĽaNO Matovič. Viac však k predvolebnej spolupráci povedať nechcel s tým, že zrejme dnes k téme zvolajú tlačovú konferenciu.

OĽaNO spolu s ďalšími stranami tak premýšľajú nad variantom, ktorý sa pred troma rokmi vypomstil koalícii Progresívneho Slovenska a strany Spolu. Za pol roka jej preferencie padli z 15 percent na necelých sedem vo voľbách a parlament koalícii ušiel iba o 926 hlasov.

Vytvorenie predvolebnej koalície je z pohľadu zisku vo voľbách pre OĽaNO oveľa rizikovejšie. Posledné prieskumy viacerých agentúr síce potvrdzujú rast Matovičovej strany, stále sa však po odchode ľudí ako Eduard Heger a Jaroslav Naď pohybuje len tesne okolo sedempercentnej podpory.

V krátkosti z domova:

Stiahnutie nedôstojného návrhu zákona: Vláda prostredníctvom ministerky spravodlivosti Jany Dubovcovej stiahla z parlamentu návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý mal riešiť životné situácie nezosobášených párov. Dôvodom je, že nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI+ komunitu.

Vláda prostredníctvom ministerky spravodlivosti Jany Dubovcovej stiahla z parlamentu návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý mal riešiť životné situácie nezosobášených párov. Dôvodom je, že nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI+ komunitu. Trestné stíhanie pre kúpu vrtuľníka: Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie v súvislosti s tým, že rezort vnútra bez verejného obstarávania kúpil vrtuľník Leonardo za 13,5 milióna eur. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie v súvislosti s tým, že rezort vnútra bez verejného obstarávania kúpil vrtuľník Leonardo za 13,5 milióna eur. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Bratislava zvyšuje ceny lístkov: Cestovné v MHD v Bratislavskom kraji zdražie. Ide o reakciu na zvýšené náklady, infláciu a výpadky v príjmoch samospráv, ktoré sú objednávateľmi verejnej dopravy. Dopravcovia zapojení do Integrovaného dopravného systému tvrdia, že dali „prednosť“ zvýšeniu cien cestovných lístkov pred rušením niektorých liniek či predlžovaním intervalov spojov.

Pach lacného parfumu, ostrá bolesť. Ruská aktivistka hovorí, že ju možno otrávili

Natalia Arnová. (zdroj: GLOBSEC)

Keď sa ruská opozičná aktivistka Natalia Arnová počas svojho pobytu v Prahe začiatkom mája vrátila do svojej hotelovej izby, dvere našla pootvorené. Hneď jej napadlo, či ju nemohli navštíviť ruskí agenti. Izbu preto prehľadala.

„Odpočúvacie zariadenia som nenašla. Okamžite som však zacítila cudzí a ostrý zápach, niečo ako lacný parfum,“ opísala neskôr známa kritička Kremľa na facebooku.

Nadránom sa zobudila na prudkú bolesť. „Bola som presvedčená, že len musím ísť urgentne k zubárovi,“ opísala svoje prvotné myšlienky. Až neskôr si pripustila, že môže vykazovať príznaky otravy.

„Mám podozrenie, že ma na mojej nedávnej ceste v Európe otrávili, možno nervovoparalytickou látkou. Ešte stále mám príznaky poškodenia nervov, celkovo sa však cítim oveľa lepšie,“ napísala Arnová 16. mája na sociálnej sieti.

Podľa ruskej investigatívnej skupiny Agentstvo nemusí byť jediná.

V krátkosti z Ukrajiny:

Straty wagnerovcov v Bachmute: Wagnerova skupina stratila v bitke o Bachmut vyše 20-tisíc bojovníkov, uviedol šéf tejto žoldnierskej skupiny Jevgenij Prigožin. Podľa neho zahynulo približne 20 percent z 50-tisíc naverbovaných ruských väzňov. Údaj je v ostrom protiklade s tvrdením Moskvy, že vo vojne prišla iba o vyše 6-tisíc vojakov.

Wagnerova skupina stratila v bitke o Bachmut vyše 20-tisíc bojovníkov, uviedol šéf tejto žoldnierskej skupiny Jevgenij Prigožin. Podľa neho zahynulo približne 20 percent z 50-tisíc naverbovaných ruských väzňov. Údaj je v ostrom protiklade s tvrdením Moskvy, že vo vojne prišla iba o vyše 6-tisíc vojakov. Prigožin vzdal poctu ukrajinskej armáde: Ukrajinci sú dnes jednou z najsilnejších armád na svete, vyhlásil Prigožin a dodal že sú „vysoko organizovaní, výborne vycvičení a ich spravodajstvo je na najvyššej úrovni, pričom dokážu s rovnakým úspechom prevádzkovať akýkoľvek vojenský systém, či už sovietsky alebo od NATO“.

Ukrajinci sú dnes jednou z najsilnejších armád na svete, vyhlásil Prigožin a dodal že sú „vysoko organizovaní, výborne vycvičení a ich spravodajstvo je na najvyššej úrovni, pričom dokážu s rovnakým úspechom prevádzkovať akýkoľvek vojenský systém, či už sovietsky alebo od NATO“. Miliardy na obnovu Ukrajiny: Európska banka pre obnovu a rozvoj očakáva, že na budúci rok investuje na Ukrajine 1,5 miliardy eur. Sú to ďalšie prisľúbené peniaze od Európskej banky pre obnovu a rozvoj na pomoc Ukrajine, pre ktorú banka vyčlenila na roky 2022 a 2023 celkovo 3 miliardy eur.

Európska banka pre obnovu a rozvoj očakáva, že na budúci rok investuje na Ukrajine 1,5 miliardy eur. Sú to ďalšie prisľúbené peniaze od Európskej banky pre obnovu a rozvoj na pomoc Ukrajine, pre ktorú banka vyčlenila na roky 2022 a 2023 celkovo 3 miliardy eur. Gruzínsko neuvalí sankcie na Rusko: Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili vyhlásil, že jeho vláda si nemôže dovoliť uvaliť sankcie na Rusko, keďže by to zničilo gruzínsku ekonomiku. Napriek medzinárodnej kritike Garibašvili obhajoval neochotu svojej vlasti podniknúť voči Rusku konkrétne kroky.

Zo zahraničných webov:

Najväčšie nákupné centrá na Slovensku? Rebríčku kraľuje nové meno

Nákupné centrum Eurovea. (zdroj: Eurovea)

Dlhé roky platilo, že najväčším nákupným centrom na Slovensku je Avion v blízkosti bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika. Posledné mesiace priniesli zásadné zmeny.

V roku 2021 sa na prvé miesto rebríčka dostali novootvorené Nivy na mieste bývalej autobusovej stanice, ktorá sa presťahovala do podzemia. Túto pozíciu si však udržali len 20 mesiacov.

Ktoré nákupné centrum je novým lídrom a ktoré mestá okrem Bratislavy sa môžu pýšiť zástupcom medzi najväčšími? Na tieto otázky odpovedá rebríček, ktorý INDEX pripravil v spolupráci s poradenskou spoločnosťou JLL.

Kritériom rozhodujúcim o poradí bola veľkosť nákupnej plochy. Prevahu v rebríčku majú bratislavské nákupné centrá, v top desiatke sa ich ocitlo osem.

V krátkosti z ekonomiky:

Miliónová investícia v Rimavskej Sobote: Štát podpísal zmluvu s nemeckou firmou Winkelmann, v Rimavskej Sobote investuje 110 miliónov eur. Firma sa špecializuje na spracovanie kovov a tvarovanie plechov pre priemyselné využitie. Investícia má pomôcť vytvoriť 450 pracovných miest, výroba by sa mala spustiť na začiatku roka 2025. Vláda prispeje investičnou pomocou vo výške 41 miliónov eur.

Štát podpísal zmluvu s nemeckou firmou Winkelmann, v Rimavskej Sobote investuje 110 miliónov eur. Firma sa špecializuje na spracovanie kovov a tvarovanie plechov pre priemyselné využitie. Investícia má pomôcť vytvoriť 450 pracovných miest, výroba by sa mala spustiť na začiatku roka 2025. Vláda prispeje investičnou pomocou vo výške 41 miliónov eur. Katastrofálny stav železníc: Asociácia železničných dopravcov Slovenska upozorňuje na katastrofálny stav železničnej infraštruktúry. Aktuálne žiada ministerstvo dopravy o okamžité riešenie situácie v Seredi, kde bola pre havarijný stav mosta ponad trať uzavretá doprava. Zároveň žiada o identifikáciu podobných prípadov mostov, ktorými by mohla byť ovplyvnená vlaková doprava.

Asociácia železničných dopravcov Slovenska upozorňuje na katastrofálny stav železničnej infraštruktúry. Aktuálne žiada ministerstvo dopravy o okamžité riešenie situácie v Seredi, kde bola pre havarijný stav mosta ponad trať uzavretá doprava. Zároveň žiada o identifikáciu podobných prípadov mostov, ktorými by mohla byť ovplyvnená vlaková doprava. Rusku rastú príjmy z ropy: Príjmy Ruska z predaja ropy sa v marci a apríli v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi mesiacmi zvýšili a dosiahli najvyššiu úroveň od novembra minulého roka. Poukázala na to najnovšia analýza fínskeho Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia, čo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi umožňuje naďalej financovať vojnu na Ukrajine.

Ramsay sa o neúspechu dozvedel od manželky. Ako zhodnotil účinkovanie na šampionáte?

Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay. (zdroj: TASR)

Za šesť rokov pôsobenia na slovenskej striedačke získal Craig Ramsay s mužstvom senzačný bronz na zimnej olympiáde v Pekingu, dvakrát doviedol mužstvo do štvrťfinále majstrovstiev sveta a trikrát sa mu to nepodarilo. V Kodani 2018, v Košiciach 2019, aj v Rige 2023 Slovákom postup tesne unikol, zakaždým skončili na 9. mieste.

Zápas medzi Švajčiarskom a Lotyšskom nesledoval. Výsledok zápasu sa dozvedel až nadránom vďaka správe od manželky.

V niekoľkých vetách zhrnul uplynulých štrnásť dní na turnaji. „Nevyužili sme veľa dobrých príležitostí, aby sme získali nejaké body navyše. Nešli nám nájazdy, dávali sme málo gólov. Na takýchto turnajoch platí, že nestačí dobre hrať, musíte aj vyhrávať. Na tom je treba ešte pracovať.“

Kanadský kouč však vymenoval aj niekoľko pozitív, ktoré ho potešili. „Defenzívna hra bola veľmi silná. A keď hovorím defenzívna hra, myslím tým všetkých päť korčuliarov. Je dobré, že sme opäť zapracovali do tímu nové tváre, spomeniem Čacha alebo Gajdoša. A samozrejme musím vyzdvihnúť brankárov, chytali výborne.“

O tom, či bude víťazstvo nad Nórskom posledné v Ramsayho trénerskom životopise, bude hokejový zväz informovať v júni.

Herecké ceny zbieral za vážne aj komické postavy. V čom bol Dano Heriban výnimočný

Daniel Heriban zomrel vo veku 43 rokov. (zdroj: SME/Marko Erd)

„Život nás pomaličky pripravuje na to, čo zákonite príde a zvládame to,“ povedal v roku 2020 v rozhovore pre denník SME. V tom čase mal Dano Heriban krátko pred štyridsiatkou a za sebou účinkovanie vo filme Sviňa. Viac ako divadlu sa v tom čase venoval televíznej a filmovej tvorbe či hudbe.

„Takže aspoň toto je spravodlivé, každému čas tečie rovnako rýchlo,“ dodal v rozhovore. Mýlil sa.

Správa, že Dano Heriban nečakane zomrel vo veku 43 rokov, zasiahla verejnosť aj jeho kolegov a kolegyne z divadelného sveta, kde Heriban vytvoril množstvo výnimočných úloh.

Hoci ho väčšina ľudí poznala najmä ako predstaviteľa komických televíznych postáv, veľké postavy stvárnil najmä na javisku.

V krátkosti z kultúry:

Zomrela kráľovná rokenrolu: Vo veku 83 rokov zomrela po dlhej chorobe americko-švajčiarska speváčka s charakteristickým chrapľavým hlasom Tina Turner. Kráľovná rokenrolu zomrela v stredu vo svojom dome v Kusnachte pri Zürichu vo Švajčiarsku. Svet s ňou stratil hudobnú legendu a vzor.

Vo veku 83 rokov zomrela po dlhej chorobe americko-švajčiarska speváčka s charakteristickým chrapľavým hlasom Tina Turner. Kráľovná rokenrolu zomrela v stredu vo svojom dome v Kusnachte pri Zürichu vo Švajčiarsku. Svet s ňou stratil hudobnú legendu a vzor. Lukratívna lokalita za bránou Osvienčimu: Kto rád chodí do kina, mohol by mať pocit, že o holokauste už všetko zásadné videl a počul. No predsa sa ešte vždy nájdu diela, ktoré dokážu prekvapiť. Anglický režisér Jonathan Glazer prišiel do Cannes s jedným takým filmom, nazval ho The Zone of Interest.

Kto rád chodí do kina, mohol by mať pocit, že o holokauste už všetko zásadné videl a počul. No predsa sa ešte vždy nájdu diela, ktoré dokážu prekvapiť. Anglický režisér Jonathan Glazer prišiel do Cannes s jedným takým filmom, nazval ho The Zone of Interest. Kam až môže zájsť šialenstvo davu: Na festivale v Cannes bola prvýkrát presne pred 70 rokmi. To mala Brigitte Bardot šestnásť. Fotografie z prvých návštev sa veľmi rýchlo stali historickou raritou. Skúsenosť z roku 1967 ju však donútila urobiť radikálne rozhodnutie.

Karikatúra

Rozhadzovač. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Špecle so syrom a skaramelizovanou cibuľkou. (zdroj: Pixabay)

Hľadáte tip na chutnú večeru? Vyskúšajte špecle so syrom a skaramelizovanou cibuľkou.

Voľný čas

