Heger vyzval Ódora, aby dokončil dohodu so samosprávami a rozdelil financie

Pripravená dohoda so samosprávami by umožnila rozdelenie 54 miliónov eur obciam a mestám.

BRATISLAVA. Expremiér a nezaradený poslanec Eduard Heger vyzval súčasného predsedu vlády Ľudovíta Ódora, aby dokončil dohodu so samosprávami týkajúcu sa schémy pomoci. Skonštatoval, že zo sľúbeného balíka 200 miliónov eur na kompenzáciu cien energií ostali nevyčerpané financie a bývalá vláda pripravila návrh dohody na ich prerozdelenie obciam a mestám.

Apeluje na súčasného premiéra, aby financie samosprávy dostali.

"Dohoda ostala pripravená na stole, odovzdal som ju aj premiérovi Ódorovi," uviedol Heger. Poukázal na prijímanie zákonov s veľkým dosahom na štátny rozpočet. Priblížil, že pripravená dohoda so samosprávami by umožnila rozdelenie 54 miliónov eur obciam a mestám na základe počtu obyvateľov, a to ešte do 30. júna.

Zvyšných ďalších 54 miliónov eur by sa podľa jeho slov mohlo prerozdeliť podľa rovnakého kľúča do konca roka. Heger apeluje na premiéra, aby s rozdelením peňazí neotáľal a neriskoval, že sa balík minie na "atómovky" v parlamente.

Nezaradený poslanec pôsobiaci v Hegerovej strane Demokrati Miroslav Kollár rovnako apeloval na dokončenie schémy pomoci samosprávam. Aj to by podľa jeho slov mohol by prejav vďaky obciam a mestám za ich pomoc pri zvládaní kríz. Poukázal na ich aktuálne problémy, napríklad aj na výpadky financií v dopravných podnikoch veľkých miest.