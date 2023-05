Premiér Ódor: Sme ochotní diskutovať s každým, kto k debate pristupuje konštruktívne

Nebudeme otvárať kultúrne vojny, hovorí premiér.

Text je prepisom z diskusie Denníka SME v spolupráci s Univerzitou Komenského z 18. mája 2023. Prepísala ho Petra Novotná.

Dočasný premiér úradníckej vlády ĽUDOVÍT ÓDOR sa v diskusii vyjadroval ku kultúrno-etickým témam, akou je napríklad interrupčná tabletka, k výmene riaditeľa SIS či k tomu, prečo podľa neho odchádzajú slovenskí študenti do zahraničia.

Ľudovít Ódor 1994 – 1999 absolvoval magisterské štúdium matematiky a manažmentu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,

2010 – 2012 bol poradcom premiérky Ivety Radičovej a ministra financií Ivana Mikloša,

od roku 2016 je hosťujúcim profesorom na Central European University,

spoluzakladateľ Inštitútu finančnej politiky, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Útvaru hodnoty za peniaze.

Vaši ministri sa vyjadrili, že neplánujú komunikovať s parlamentom pri niektorých témach. Ako sa dá vládnuť bez toho, aby ste sa vôbec rozprávali s poslancami?

Nemyslím, že je pravda, že neplánujeme komunikovať s parlamentom. Sám chcem ísť do parlamentu a stretnúť sa s lídrami politických strán, aby sme mohli hľadať podporu pre programové vyhlásenie vlády. S tými, ktorí budú mať konštruktívny prístup, som ochotný diskutovať viackrát.

Sme parlamentná demokracia, takže podľa mňa je legitímne baviť sa s jednotlivými štruktúrami parlamentu. Iné je chodiť s poslancami na rokovania, pretože to by sme nič iné asi nerobili, len chodili hore-dole.

Parlament nevedel vygenerovať novú väčšinu 76 hlasov. My sme dostali celkom nečakanú šancu, ale s parlamentom budeme určite diskutovať, to sľubujem. Pravdepodobne nebudeme diskutovať o čiastkových politických problémoch politických strán, na to nemáme čas.

Budete sa uchádzať o podporu poslancov a rokovať s nimi, ak pôjde o programové vyhlásenie vlády. Stretnete sa aj s kotlebovcami a s Republikou?

Povedal som, že s každým, kto k debate pristupuje konštruktívne, ale zatiaľ som z týchto strán nič konštruktívne nevidel.

Odišli ste z Národnej banky Slovenska na post premiéra. Na čele Národnej banky je guvernér Peter Kažimír, ktorý je zatiaľ neprávoplatne odsúdený za korupciu. Mal by sám odstúpiť?

Je to relatívne citlivá otázka. Neviem povedať, kto je vinný a kto nevinný. Môže to povedať súd. Vždy som mal taký prístup, že kým to ja neviem dokázať, tak to veľmi nekomentujem. Každý má svoju morálnu rovinu. To znamená, že sa má zamyslieť, aké kroky by urobil. Osobne nebudem nikoho súdiť. Viem si predstaviť, že by som sa v rovnakej pozícii zachoval inak, ale nikdy som v takej pozícii nebol.