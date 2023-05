Odkedy bude platiť zákon o povinnom poistení e-kolobežiek? A bude sa týkať všetkých majiteľov? (otázky a odpovede)

EÚ schválila nariadenie o povinnom poistení elektrických kolobežiek.

BRATISLAVA. Vlastníte elektrickú kolobežku, ktorá dokáže ísť rýchlejšie ako 25 kilometrov za hodinu alebo váži nad 25 kilogramov?

Od začiatku budúceho roka by pre vás mali začať nové pravidlá o poistení. Slovensko je totiž povinné do konca roka pretaviť dva roky starú európsku smernicu do vlastných zákonov, aby začali platiť od januára 2024.

Výnimku budú mať len elektrobicykle, ktoré na Slovensku nebudú musieť byť poistené. Nebude to však tak vo všetkých členských krajinách. V Nemecku a vo Francúzku bude poistenie povinné aj pre bicykle na batériu.

1. Koho sa platenie poistného za kolobežku bude týkať?

Podstatné parametre sú hmotnosť 25 kilogramov a rýchlosť 25 kilometrov za hodinu. Stačí, aby kolobežka prekročila jedno z týchto kritérií a bude sa na ňu vzťahovať povinnosť poistenia.

2. Koľko bude poistenie stáť?

Ani ministerstvo financií, ktoré zákon pripravuje, ešte nevie, aká bude cena poistného.