Minister obrany Sklenár: Ak ma po voľbách vyhodia z ministerstva, pôjdem značkovať turistické chodníky

Martin Sklenár pracuje pre štát vyše 20 rokov.

To, že ho ľudia vnímajú ako technokrata, nepovažuje za urážku, ale skôr pochvalu. Negatívne sa nevyjadruje ani o žiadnom predchodcovi na poste ministra obrany, za schopného označil aj Františka Kašického, bývalého ministra Smeru, ktorý musel odísť pre predražený tender.

MARTIN SKLENÁR ako úradnícky minister obrany nechce vstupovať do volebnej kampane ani vtedy, keď by mal vyvracať zásadné tvrdenia Robert Fica zo Smeru, že obranná dohoda s USA je pre Slovensko nevýhodná.

Koho volil v posledných voľbách? Bola by podľa neho katastrofa, ak by sa ministrom obrany stal po voľbách nominant Republiky? Prečo po škandáloch bývalých ministrov zotrval ako ich podriadený v službách štátu a nepohla ním ani vražda novinára Jána Kuciaka?

V rozhovore pre SME minister reaguje aj na údajné podozrenia z falšovania volieb v prospech Ruska, aj na to, či vôbec jeho kolegovia z Nemecka alebo z USA vedia, kto vlastne je.

Pýtať sa vašich predchodcov Jaroslava Naďa (Demokrati, predtým OĽaNO) či Martina Glváča (Smer), koho volili v roku 2020, by bola zbytočná otázka. Neplatí to v prípade nestraníka v úradníckej vláde. Koho vtedy volil Martin Sklenár?

Chcel by som si to nechať pre seba, je to súkromná záležitosť. Volil som niekoho, kto sa nedostal do vlády.

Môže verejnosti neznámy nový minister na jednom z najdôležitejších rezortov aspoň povedať, či je ľavičiar, pravičiar, konzervatívec alebo liberál?

Nikdy som sa tak nevnímal. Orientujem sa na výsledky a ako sa dajú dosiahnuť.

Koho výsledky vám boli bližšie?

Dlho pracujem so zahraničím. Vidím tam diskusie, ktoré ich posúvajú dopredu. Ak existujú návrhy strán, ktoré nás posúvajú do modernejších čias, chcel by som, aby to bolo tak aj tu.

Keby ste si mohli vybrať krajinu, kde by ste žili, aká by to bola.

V diplomacii som okúsil svet, ale na konci ma to vždy ťahá domov k rodine. V Belgicku aj v Spojených štátoch sú pekné miesta. Neuvažoval som však nad tým, že by som sa odsťahoval.

Máte nejakú životnú filozofiu?

Pragmatizmus a praktickosť. Sústrediť sa na to, čo sa dá urobiť a nemať prehnané ambície, ktoré frustrujú. Z rodiny som si doniesol motto. K veciam treba pristupovať triezvo reálne a logicky presne.

Urazíte sa na poznámku, že zniete ako technokrat?

Nie. Dokonca premýšľam, že sa mi ten prívlastok aj páči. V úradníckej vláde je to navyše prirodzené. Dvadsať rokov sa zaoberám bezpečnosťou a medzinárodnými vzťahmi. Beriem to tak, že pracujem pre Slovenskú republiku, nie pre politikov.

Ste ministrom obrany. Absolvovali ste povinnú vojenskú službu?

Nie. V čase, keď som dokončil vysokú školu, už povinná služba zanikla.

Tešili ste sa, že to tak vyšlo?

Neberiem to tak. Na ministerstve obrany som pracoval už keď som dokončoval štúdium, takže vojenská služba by bola pre mňa prirodzená.

Prečo si vás Ľudovít Ódor vybral? Ste najlepšou voľbou pre úradnícky kabinet alebo ste jediným, kto bol ochotný do toho ísť?

Opýtal sa ma pán Ódor, po niekoľkých dňoch uvažovania som súhlasil. Predpokladám, že tú voľbu konzultoval s pani prezidentkou, ale s ňou som vtedy nehovoril. S pánom Ódorom sme sa pred tým nepoznali.

Zrejme si zisťoval, kto by prichádzal do úvahy, no nepýtal som sa, prečo si vybral práve mňa.

Neodrádzala vás rodina či priatelia, že si pokazíte kariéru?

Každý reagoval pozitívne, ocenili odvahu do toho ísť. Nie je jednoduché povedať nie, keď som tu pracoval na rôznych projektoch a vnímam ako dôležité, aby pokračovali. Teraz mám možnosť ich posunúť ďalej.

Už skôr ste sa vyjadrili, že nechcete robiť politiku, nie je to váš cieľ a nie ste politikom. Minister je však politická funkcia. Ste politikom?

Som odborník a úradník. Rozumiem, že ľudia vnímajú, že sme súčasťou politiky, ale uvidia, že nie sme politici.

Vyskúšajme si to. Šéf Smeru Robert Fico opäť spochybnil výhodnosť obrannej dohody Slovenska s USA, ktorú vy podporujete. Zostali ste však ticho. To je správny prístup?

Nechceme pridávať k politickej nepohode, ktorá tu je. Môžem vám vymenovať, prečo sa v obrannej dohode mýli, ale nemyslím si, že priame reakcie na politické vyhlásenia je to, čo by sme chceli robiť. Politickú scénu chceme upokojiť a riadenie štátu vymaniť z politickej debaty.

Váš predchodca cez víkend tvrdil, že najvyšší ústavní činitelia majú informáciu, že Rusko si zaplatilo za manipuláciu volieb na Slovensku. Máte túto informáciu?