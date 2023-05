Skončí Fico ako posledná raketa Elona Muska?

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Nového ministra obrany hľadajte v slovenskej bránke

Prečítajte si výber pozitívnych správ zo Slovenska: Inspired by British king, ex-Slovak president launches fashion brand

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

9. Hoci Slovensko ešte nie je úplným členom ESA, inžinieri z Košíc sa podieľajú hneď na dvoch prebiehajúcich vesmírnych misiách

Preskúmajú najmenšiu aj najväčšiu planétu našej sústavy: From Košice to Ganymede: Slovak engineers are leaving their mark in space

8. Po dlhom čakaní už Slováci nemusia chodiť do Rakúska. Primark otvoril svoje brány v Bratislave

Značka zamestná viac ako 200 ľudí: First Primark store to open in Bratislava

Primark v obchodnom dome Eurovea. (zdroj: SME - Marko Erd)

7. Tretí streetfood park v roku, Depeche Mode v Bratislave, či jedinečná akcia pre nadšencov akvaristiky a teraristiky

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

6. Nový premiér Ódor ukázal, že má záľubu v športových metaforách. Jeho vláda má byť "štvrtou lajnou"

Proti nemu stojí "anti-sorosovský" tím: Slovakia’s new technocratic PM and ‘cabinet of experts’ face off against populists

5. Kórejská ambasáda vystavuje na bratislavskom námestí

Tipy ako si užiť Bratislavu zadarmo: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

4. Kde v Bratislave sa cudzinci socializujú a kto ich učí slovenčinu?

Miesta, ktoré môžete navštíviť aj vy s cieľom spoznávať iné kultúry: How and where foreigners can socialise in Bratislava

Bratislava. (zdroj: TASR)

3. Pripravili sme krátky výber bratislavských a mimobratislavských táborov, počas ktorých sa deti budú zabávať a zároveň zdokonaľovať svoju angličtinu

Sezóna letných táborov sa rozbieha: Which summer camps can English-speaking children join in Slovakia?

2. Pohľadnica Žiliny z roku 1930 ukazuje živé mesto, no pri bližšom pohľade sa ukáže, že podľa oblečenia sú ľudia z dediny

Vysvetlenie je jednoduché: All roads lead from Žilina

1. Paranoidná predstava Elona Muska o staručkom Georgovi Sorosovi a jeho snahe zničiť svet Roberta Fica poteší, ale na ako dlho?

Iba voliči určia, či klamári uspejú alebo skončia ako jedna z rakiet Muska: Big white liars

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.