OĽaNO iniciuje mimoriadnu schôdzu, chcú dorokovať zákony

Hnutie kritizovalo predčasné ukončenie parlamentnej schôdze.

BRATISLAVA. Hnutie OĽaNO iniciuje mimoriadnu schôdzu. Prerokovať na nej chcú všetky zákony, ktoré sa nestihli prebrať a odhlasovať na 90. schôdzi.

Predseda klubu obyčajných ľudí Michal Šipoš informoval, že vyzbieraných 30 podpisov potrebných na zvolanie schôdze podajú ešte v piatok.

"Dali sme tam úplne všetky zákony, ktoré sa nedorokovali, bez ohľadu na to, kto ich predložil," priblížil návrh programu mimoriadnej schôdze líder obyčajných ľudí Igor Matovič s tým, že nežiadajú rokovať len o návrhoch svojho klubu.

Ozrejmil, že ak sa návrhy v prvom čítaní neodhlasujú ešte teraz, nestihnú ich na júnovej schôdzi prijať v druhom čítaní. Pripomenul, že posledná plánovaná riadna schôdza v tomto volebnom období sa má začať v júni a poukázal na dĺžku legislatívneho procesu.

Predstavitelia hnutia pritom kritizovali predčasné ukončenie parlamentnej schôdze vo štvrtok Šipoš podotkol, že poslanci majú vysoké platy a mali by pracovať.

Tvrdí, že ukončením rokovania pred hlasovaním sa nerozhodlo o množstve zákonov prospešných pre ľudí a krajinu. Považuje to za neférové.

Hnutie poukázalo napríklad na úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku, zmenu zákona o preukazovaní pôvodu majetku, úpravu v oblasti ochrany svedka či zákon o obecnej polícii alebo zavedenie povinných defibrilátorov v obciach nad 500 obyvateľov a ďalšie zmeny.

Podľa rokovacieho poriadku NR SR majú poslanci možnosť iniciovať mimoriadnu schôdzu, potrebných je na to 30 podpisov. Po ich odovzdaní by mal predseda NR SR zvolať mimoriadnu schôdzu do siedmich dní.