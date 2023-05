Demokrati podporia mimoriadnu schôdzu parlamentu, ak sa vypustia zákony poškodzujúce rozpočet

Poslanci strany SaS návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze nepodporia.

BRATISLAVA. Ak hnutie OĽaNO a priatelia zváži vypustenie kampaňových zákonov poškodzujúcich rozpočet, strana Demokrati je ochotná podporiť mimoriadnu schôdzu.

Poslanci za stranu Demokrati sú pripravení pracovať, pretože to pokladajú za svoju povinnosť. Ako však strana v tlačovej správe uviedla, chcú v parlamente pracovať, nie robiť kulisu pre „kampaňové atómovky".

Predseda Národnej rady Boris Kollár zvolá mimoriadnu schôdzu iniciovanú poslancami OĽaNO a priatelia na pondelok 29. mája o 9:00. Ako uviedlo hnutie OĽaNO a priatelia na tlačovej besede, poslanci sa vo štvrtok rozhodli pred hlasovaním o takmer 40 zákonoch z dielne hnutia OĽaNO a priatelia ukončiť schôdzu.

„Disponujeme 35 poslancami, tak sme sa rozhodli, že podáme 30 podpisov do podateľne Národnej rady a zvoláme mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa bude rokovať o všetkých zákonoch, ktoré sa nedorokovali na májovej schôdzi. Pozývame tak poslancov naspäť do roboty, aby si prišli dorobiť to, čo nedokončili," vyhlásil Šipoš.

Poslanci strany SaS informovali o tom, že návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze nepodporia. Odôvodnili, že sa odmietajú podieľať na populistických a nezmyselných návrhoch, ktoré rozvracajú verejné financie, zvyšujú dane a prikazujú iným, ako majú žiť.