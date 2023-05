Dubovcová: Od poslancov je nezodpovedné, že nezohľadňujú verejný záujem

Čo sa týka peňazí, štát je na dne, hovorí ministerka

Od júna sa spúšťa nová súdna reforma. Medzičasom má však ministerstvo spravodlivosti novú ministerku. Po policajnej razii v Moldave nad Bodvou čelila šikanovaniu od ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer), ktorý ju ešte ako ombudsmanku chcel vysťahovať do Jelšavy.

Ministerka spravodlivosti JANA DUBOVCOVÁ v rozhovore hovorí, prečo by mali sudcovia lepšie vysvetľovať rozsudky, ako sa pozerá na tlačové konferencie Smeru alebo či by mal generálny prokurátor viac komunikovať s médiami.

Rozsudok v kauze Kuciak je pre mnohých nepochopiteľný. Nemali ho sudcovia lepšie vysvetliť?

Nemá zmysel rozoberať rozsudok na verejnosti a byť v opozícii proti sudcom, lebo nepoznáme spis. Väčšina komentátorov a odborníkov im vyčítala, že menej vysvetlili svoje pozície. Ťažko sa mi to hodnotí. Rozumela som, čo povedali a prečo. Nehovorím, že sa s tým stotožňujem.

Ak by im to Najvyšší súd opäť vrátil, nebolo by lepšie aj pre dôveru v rozsudok, ak by rozhodoval iný senát?

Nemalo by sa to stať. Senát je stanovený od počiatku a má to aj ukončiť. Odvolacie stupne majú urobiť revíziu vyhlásených rozhodnutí, aby sa nestala chyba. Keby sme odňali zákonný senát, porušili by sme pravidlá. Vypočuli by sme verejnú mienku a sudca by rozhodoval podľa toho, čo si praje niekto iný.

V prvom rozsudku videli, že Kočner aj Zsuzsová sú nevinní. Zrazu je Zsuzsová vinná. Pre ľudí môže byť nepochopiteľné, ako rovnaký súd dôjde k inému výsledku.

Rozsudok nemal logiku pre verejnosť, najmä ak je verejnosť presvedčená o tom, kto je vinný. Súd to možno nedokázal vysvetliť, lebo vie, že verejnosť je nastavená inak. Vysvetľuje právnické formulácie, ale nevie povedať civilnú reč. Ľudia s ním nemusia súhlasiť, ale majú mu porozumieť.

Rodičia zavraždených Jána a Martiny sú obyčajní ľudia, nemajú veľa peňazí a chodia na každé pojednávanie. Členovia ich rodiny sa stali obeťou trestného činu a oni si musia brať dovolenku, nikto im nič neuhradí. Akoby neustále ťahali za kratší koniec.

Rodičia by si zaslúžili konečne právoplatný koniec trápenia. Ťahajú za kratší koniec povrazu a sú v situácii, keď im nikto zo štátu nevie pomôcť.

Dá sa to vyriešiť? Nemali by mať obete silnejšie postavenie?

Štát by mal mať fond založený na takéto účely. Súdny systém vyberá poplatky na svoje konanie, aby sa čiastočne uhradili náklady. Pokiaľ ide o strany v spore, nemáme riešenie. Neviem, že by sa to riešilo.

Boli ste ombudsmankou. Inšpekcia obnovila vyšetrovanie policajtov, ktorí sa podieľali na, podľa Štrasburgu, nezákonnej razii v Moldave nad Bodvou. Je dobré, že prípad začali znova vyšetrovať?

Neviem, aký bol popud na vyšetrovanie. Súd skonštatoval, že niektoré veci vôbec neriešili. Verejný ochranca práv poukazuje na pochybenia orgánov štátu alebo verejných orgánov.