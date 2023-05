Kauza Mýtnik pokračuje výsluchmi svedkov, guvernér NBS Kažimír sa nezúčastní

Exminister financií Peter Kažimír sa zúčastňuje na medzinárodnej konferencii v zahraničí.

BANSKÁ BYSTRICA. Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik dnes pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici pokračuje výsluchmi svedkov.

Ako svedok mal pred súd predstúpiť v utorok 30. mája aj exminister financií a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, ten sa ale ospravedlnil. Súd ospravedlnenie prijal s tým, že guvernér Národnej banky Slovenska sa zúčastňuje na medzinárodnej konferencii v zahraničí.

Svedok, riaditeľ odboru stratégie a rozvoja informačných systémov na Finančnej správe (FS) Peter Jakub, objasnil pred súdom svoju úlohu v rámci posudzovania zmluvných vzťahov, pričom prišiel aj do styku so zmluvami a dodatkami firmy Allexis, ktoré boli v utajenom režime.

„Technická podpora bola hradená na mesačnej báze. Spočívala zo služieb riešenia incidentov a problémov poskytovania služieb na zavolanie, profilaktiky funkcionalít a údržby diela ako informačného systému,“ popísal svedok s tým, že platby boli dohodnuté v zmluvnom vzťahu a boli rámcovo vo výške okolo 100-tisíc eur mesačne na jeden informačný systém.

Imrecze vypovedal o Brhelovi

V kauze Mýtnik už okrem iných vypovedal kľúčový spolupracujúci svedok - bývalý prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze, ktorý popísal svoje pôsobenie v čele FS, jeho úlohu pri presadzovaní riešení od firmy Allexis podnikateľa Suchobu.

Podrobne opisoval aj rolu Jozefa Brhela staršieho, ktorý mu na ročnej báze dorovnával plat sumou 200-tisíc eur ročne v hotovosti. Pred súdom počas štyroch pojednávacích dní hovoril aj ďalší „kajúcnik“ podnikateľ Suchoba, ktorý žije od roku 2019 aj s rodinou v Spojených arabských emirátoch. Na adresu Suchobu uviedol Jozef B. st, že „klamal veľa a veľakrát, a bol z toho pred súdom aj veľakrát usvedčený“.

Obžalobe v tomto prípade čelí okrem podnikateľa Jozefa Brhela aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan G., podnikateľ Miroslav S. a právnik Martin B. Obžaloba ich viní v rámci piatich skutkov z porušovania povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti alebo o zločin prijímania úplatku.

„Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby v októbri 2022. Všetci šiesti obžalovaní svoju vinu odmietajú.

Predmetom obžaloby podanej už vo februári tohto roku je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.