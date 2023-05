Hlina: Demokracia je aj to, že môžete ísť zvárať do Nemecka za 21 eur na hodinu

Ak umrie pravica, umrie demokracia, hovorí.

„Je dobré, že Sulík sa ozval a povedal, že preboha, nebláznime. Ale myslím, že zaplatil za to veľa. Imidž, ktorý sa s ním teraz nesie, že je rozbíjač, podľa mňa nie je spravodlivý,“ hovorí ALOJZ HLINA.

Hovorí o prechode z KDH do SaS, ale aj o tom, aký má názor na prípadné spojenie SaS s Hlasom alebo so Sme rodina v koalícii.

Alojz Hlina je podnikateľ, občiansky aktivista a politik,

v rokoch 2016 – 2020 bol predsedom KDH,

v rokoch 2012 – 2016 bol poslancom Národnej rady, kam sa dostal na kandidátke OĽaNO, neskôr z poslaneckého klubu vystúpil,

začal študovať na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, po Nežnej revolúcii zo školy odišiel a stal sa prvým manažérom združenia Vysokoškolská únia Slovenska.

Nie je to už veľa strán, ktoré ste vystriedali?

Je.

Prečo?

Koľko zelovocov sa zmenilo pod vašimi oknami od revolúcie? Niekedy neviem presne, ako mám na to odpovedať. Je, uznávam, nechcem sa vyviniť. Kto chce, pochopí, kto nechce, nemá význam. Je to na dlhšie.

Platíme aj daň za to, že sme mali komunizmus, kde sa prerušila podnikateľská línia dobrých zelovocov, potravín, pekární, ale aj politická. Tu sa strany tvorili. Niekedy sa v strane ocitnete, zrazu ste z nej mimo. Ospravedlňujem sa. Bol som vo viacerých, ale stále som to ja, Alojz Hlina.

Boli ste v OĽaNO, v KDH, v Dobrej voľbe, teraz v SaS. Idete hodnotovo hocikam, kde vás zoberú?

Áno, presne tak. Slávnostne vyhlasujem, že idem a je mi úplne jedno, kde kandidujem. Hlavne, že beriem peniaze, výplata je pre mňa absolútna a keď ju budem dostávať, tak si za ňu kúpim niečo pekné.

To je irónia?

To je vážna vec. Ľudia to chcú počuť, tak im doprajem. Keď sme zakopaní v zákopoch, nemá význam sa trápiť. Strácam energiu a čas. Ľudia to už majú dávno vysvetlené, tak im to len potvrdím. Pre tých, ktorí nie sú ešte v úplnom zákope, nemajú zatiahnuté žalúzie, rolety, klapky na očiach, snažil som sa to vysvetliť.

Dáva mi zmysel, že ak môžem, tak pomôžem. Nemám trúfalé očakávania, ani nechcem byť nepokorný. Možno trochou pomôžem tomu, aby pravica prežila, lebo to vyzerá bledo. To, čo sa deje, je des. Ak umrie pravica, umrie demokracia. Viem, že to je niekomu jedno, ale demokracia je aj to, že môžete ísť zvárať do Nemecka za 21 eur na hodinu.

Sú ľudia, ktorí aj boli v parlamente a politike, a odišli. Ak si vedia zarobiť sami a robia niečo, čo ich baví, tak hovoria, že sa nechcú vrátiť do politiky. Vy si viete zarobiť, podnikáte v Bratislave. Nepotrebujete to ako niektorí poslanci, ktorí nevedia, čo iné by robili. Prečo chcete ísť naspäť do politiky?

Mám slobodu, že robím to, čo ma baví.

Politika vás baví?

Áno, nenútim sa do toho, práve naopak, baví ma to. Svedectvá sú rôzne, už v roku 1998 som bol vo Vysokoškolskej únii Slovenska ako prvý platený manažér, kde som bol v živom kontakte s politikou.

Ak to niekto nevie pochopiť, tak sa ospravedlňujem, ale mňa politika baví. Baví ma meniť veci. Keď chce niekto niečo zmeniť, treba ísť do priestoru, kde sa to robí, a ten priestor je politický.

Skúste vysvetliť voličom, ktorí vás volili ešte v KDH, ako sa dá z KDH prejsť na kandidátku liberálnej SaS.

Žijeme čudnú dobu, kde sa aj toto môže javiť zvláštne. Uvedomujem si to. Verím, že na SaS sú rôzne názory, ale nedá sa jej uprieť, že je pravicová strana. Ak teraz pravica hrá o svoju existenciu, treba pomôcť. Tá pohnútka je u mňa.