Kliešťovej encefalitídy bolo rekordne veľa. Vedci skúšajú vyvinúť rýchlejší test na vzorky mlieka

Toľko prípadov nebolo od roku 1960.

BRATISLAVA. Odobrať vzorku z podojeného mlieka, vložiť ju do prístroja a počkať približne hodinu na výsledky. Tak by mohol v budúcnosti vyzerať moderný test na slovenských salašoch, či ich ovce, alebo kozy nie sú nakazené vírusom kliešťovej encefalitídy.

Za minulý rok na Slovensku zistili najviac prípadov kliešťovej encefalitídy za posledných 60 rokov. Počet prípadov vlani prekročil 200, čo sa naposledy stalo v roku 1960.

Človek sa chorobou nemusí nakaziť, len ak ho uhryzne kliešť, ale v menšom počte prípadov aj vtedy, keď vypije nepasterizované mlieko či zje výrobky z neho – ak bolo zviera infikované.

Ružová farba vo výsledku testu by znamenala, že je mlieko v poriadku, oranžovo-žltá by znamenala prítomnosť vírusu. Zariadenie na vyhodnocovanie testov by mohlo stáť niekoľko stoviek eur.

„Naša pôvodná myšlienka bola, aby si farmári testy v prípade záujmu a potreby vedeli robiť aj sami,“ hovorí Martina Ličková z Biomedicínskeho centra SAV. Centrum na vývoji testu spolupracuje s firmou MultiplexDX.

Fungoval by podobne ako PCR testy počas pandémie, ktoré hľadali koronavírus v odobratých steroch. Bol by však jednoduchší.

„Uvidíme, ako sa nám to podarí, či to napokon nebude mobilné laboratórium, ktoré by vzorky odoberalo, alebo ako sa to vôbec bude dať uskutočniť,“ hovorí vedkyňa. „Viac budeme vedieť, keď to bude hotové.“

Úrad verejného zdravotníctva si dlhodobý postupný rast prípadov nákazy u ľudí vysvetľuje tým, že v dôsledku klimatickej zmeny zaberajú kliešte viac územia – posunuli sa aj do vyšších polôh, kde doposiaľ nežili.

Väčšinu prípadov nákazy človeka pochádza z uhryznutia kliešťom. Každý rok však desiatky prípadov spôsobí aj pitie nepasterizovaného mlieka, prípade konzumácia výrobkov z neho. Vlani ich bolo 23.

