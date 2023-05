Značkárska sezóna sa začala, obnoviť by mali štyritisíc kilometrov turistických trás

Ide o 251 trás.

BRATISLAVA. Túto značkársku sezónu by mali obnoviť 4217 kilometrov turistických značkovaných trás. Je to 251 kompletných alebo čiastočných rôzne dlhých trás. Povedal to predseda sekcie značenia Klubu slovenských turistov Ján Michalec.

Značkárska sezóna sa začala v polovici mája. Do pondelka (29. 5.) obnovili asi 15 turistických značkovaných trás.

"Okrem obnovy značenia plánovaných turistických značkovaných trás musíme, samozrejme, obnovovať chodníky, ktoré je potrebné z rôznych dôvodov dať do poriadku," povedal Michalec. Snažia sa, aby pohyb turistov po nimi vyznačkovaných trasách bol bezpečný a každý turista sa dostal do cieľa.

Tvrdí, že značkovanie a obnova turistických značkovaných trás prebieha viac-menej v trojročných cykloch. Je to závislé od dotácií, ktoré na značenie klub dostane alebo cez projekty vybaví.

"Nových trás už nám v teréne veľmi nepribúda a ich schvaľovanie má dosť prísne pravidlá," podotkol predseda.

KST má podľa Michalca veľa sťažností o nepriechodných, zle vyznačkovaných a neudržiavaných trasách. "Väčšinou však ide o načierno a neodborne vyznačkované chodníky. Takáto činnosť nie odborníkov je na škodu skutočne dobre spravovanej sieti nami udržiavaných turistických značkovaných trás," skonštatoval.

Verejnosť by si podľa neho mala uvedomiť, že značkovanie je v kompetencii značkárov KST a nikto druhý nesmie pásové značenie používať. Značenie je chránené a zapísané ako priemyselný vzor v celej Európskej únii, dodal Michalec.