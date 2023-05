Mikloško: KDH je značka a istota, že bude ťahať štyri roky

Kresťanská únia išla v zástupe Matoviča a plnila jeho vôľu, tvrdí.

FRANTIŠEK MIKLOŠKO z KDH pred pätnástimi rokmi odišiel, teraz sa vracia na kandidátku. Hovorí, že do politiky sa vrátiť už neplánoval, no doba je vážna.

KDH by podľa neho malo ísť aj do koalície s PS, ak to situácia po voľbách bude vyžadovať. V rozhovore vysvetľuje, prečo z KDH odišlo veľa osobností a kde robí strana chybu.

František Mikloško pred rokom 1989 bol disidentom a aktivistom tzv. tajnej cirkvi

v novembri 1989 sa stal členom koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu

v rokoch 1990 – 1992 bol predsedom Slovenskej národnej rady

trikrát neúspešne kandidoval za prezidenta

Z ktorého miesta budete kandidovať?

Boli o tom diskusie, no ako to už býva, pomohla mi moja manželka. Povedala mi, že apoštolov bolo dvanásť, žiadaj dvanáste miesto.

Čo robí KDH zle, že má stále v prieskumoch pod päť percent?

Môžeme sa na to pozerať z dvoch strán. Či je pohár poloprázdny, alebo poloplný. Na jednej strane poviem, v čom je KDH obdivuhodné. Spomeňme si na strany, ktoré neboli v parlamente dve obdobia a ako sa zrútili aj so štruktúrami.

KDH osem rokov drží tieto štruktúry. Ľudia v KDH to robia naozaj z presvedčenia, z akéhosi idealizmu. Nerobia to za peniaze. KDH im jednoducho prirástlo k srdcu. Je to značka, ktorá má peknú históriu. Je obdivuhodné, že za osem rokov si udržali plus mínus päť percent.

Treba však aj povedať, že v tom prvom období, keď sa nedostali do parlamentu, im pravdepodobne poškodil, ale teraz to hovorím v úvodzovkách, Radoslav Procházka, ktorý založil stranu Sieť. Odobrala KDH asi veľa kresťanských hlasov, keďže predstavoval nádej akoby moderného kresťanského politika.

Potom si myslím, že to boli aj chybné kroky Alojza Hlinu (dnes SaS). Došlo tam ku sporu s Annou Záborskou (OĽaNO). Mnohí ľudia potom volili ju. Vždy tam bolo len pár hlasov, na tie celkové percentá to nebolo veľa.

Nie je problém, že za tie roky KDH vychovalo veľa osobností a všetky odišli? Vladimír Palko, Mikuláš Dzurinda, Daniel Lipšic, Pavol Hrušovský, Radoslav Procházka, Ivan Šimko, Jana Žitňanská, Milan Krajniak, Anna Záborská. Vyzerá to tak, ako keby každý, kto bol výraznejší, vzal nohy na plecia a z KDH nakoniec utiekol.

Od začiatku zápasilo KDH s vnútorným tlakom, že je tu 60 percent katolíkov a 66 až 70 percent kresťanov, že by mala byť strana taká mocná ako CDU. Bol to úplný omyl, pretože slovenské obyvateľstvo je veriace - aspoň tak, že sa k vierovyznaniu hlási, ale KDH vo chvíli, keď vo februári 1990 vyhlásilo, že nepôjde s programom samostatného Slovenska, kleslo z takmer 40 percent na 19. Zároveň SNS za dva mesiace mala 14 percent. SNS zahŕňala aj katolíckych voličov.

Prečo tam osobnosti nezostali, keď si ich KDH vychovalo?