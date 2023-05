Od jesene zrejme detské pohotovosti skončia už o ôsmej

Od jesene sa po ôsmej večer zrejme už nedostanete na detskú pohotovosť.

BRATISLAVA. Dieťaťu stúpa teplota a rodič mu ju nevie liekmi, ktoré má doma, znížiť. Bežia preto na pohotovosť. Ak to už o pár mesiacov nestihnú do ôsmej večer, klopať na dvere pohotovosti môže byť zbytočné. Na detských pohotovostiach nemá kto slúžiť.

Ministerstvo zdravotníctva chce od jesene či od nového roka skrátiť ordinačné hodiny na pohotovostiach z desiatej na ôsmu hodinu večer. Návrh dalo v utorok pripomienkovať.

Detských lekárov je málo a mnohí sú už v dôchodkovom veku. Každý rok ich ubudnú desiatky. Ministerstvo preto chce v priebehu roka a pol znížiť počet detských pohotovostí až o tretinu.

Jedinou alternatívou k pohotovostiam po ôsmej večer a cez víkendy a sviatky budú urgentné príjmy v nemocniciach. Tam si však rodič s dieťaťom, ktoré nie je v ohrození života, počká aj niekoľko hodín, lebo v prvom rade sú určené pre život ohrozujúce stavy, napríklad po úrazoch.

Ordinačné hodiny na pohotovostiach pre dospelých ani ich počet ministerstvo zatiaľ neplánuje meniť.

O dve hodiny menej

„Je neúnosné, aby 75-ročný lekár do večera slúžil na pohotovosti a potom išiel ráno pracovať do svojej ambulancie,“ vysvetľuje hlavná odborníčka ministerstva pre primárnu pediatriu Elena Prokopová, prečo budú detské pohotovosti slúžiť kratšie.

Okrem iného je neprípustné, aby človek v dôchodkovom veku tak neskoro šoféroval auto domov, tvrdí minister zdravotníctva Michal Palkovič. Podľa Zákonníka práce by tiež človek nemal nepretržite pracovať 15 hodín. Ambulantný lekár pritom pracuje v svojej ordinácii od siedmej ráno do tretej popoludní a potom od štvrtej do desiatej večer na pohotovosti, čo už k tejto hranici nemá ďaleko.