Vo veku 71 rokov zomrela herečka Milka Zimková

BRATISLAVA. Vo veku 71 rokov zomrela v utorok 30. mája po ťažkej chorobe herečka Milka Zimková. Na svojej stránke o tom informoval RTVS. Zimková bola jednou z najvýraznejších postáv strednej hereckej generácie, spisovateľka a autorka skvelých monodrám.

Milka Zimková sa narodila 1. augusta 1951 vo východoslovenskej obci Okružná. Po absolvovaní základnej školy navštevovala gymnázium v Prešove, v rokoch 1969-1975 študovala herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, po jej skončení pôsobila ako herečka v Divadle pre deti a mládež v Trnave.

Od roku 1975 pracovala v slobodnom povolaní a v rámci divadla jedného herca sa venovala divadelnému žánru monodrámy. Pre svoje vystúpenia si písala vlastné scenáre. Ako herečka sa zviditeľnila najmä stvárnením hlavnej postavy v kultovom filme Pásla kone na betóne, nakrútenom podľa jej rovnomenného knižného debutu z roku 1980, odmeneného Cenou Ivana Kraska.

Neskôr prišli filmové scenáre Veľká noc a Bez slov. Medzi jej knižné publikácie patria Pásla kone na betóne, No a čo, Bez slov, NO a TO! alebo sama so všetkými, ale aj Šarišsko-slovenský slovník z okolia Prešova. Milka Zimková má na svojom konte niekoľko ocenení.

Cenu Ivana Krasku (1981), hlavnú cenu za film Pásla kone na betóne na Medzinárodnom filmovom festivale v Moskve (1983), v tom istom roku získala cenu za najlepší ženský herecký výkon na Festivale Československého filmu, zároveň v roku 1983 získala titul Osobnosť roka.

V roku 1997 získala Cenu za najlepší herecký výkon na Festivale Európskych filmov vo francúzskom Saint-Etienne za film ...kone na betóne, v roku 2001 dostala Cenu za knihu roka - Poviedky bez slov, ale aj Cenu Medzinárodnej poroty na Medzinárodnom festivale Divadla jedného herca v poľskej Vroclave v roku 2006.