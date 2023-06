Tri príbehy zlyhania systému: Opakovane ju znásilnili, no prípad sa ťahal 14 rokov

Ako štát, polícia či súdy nevedia riešiť sexuálne násilie

V kaviarni v Trenčíne sedí odvážne pokojné a sebavedomé 18-ročné dievča. Má orieškové vlasy, bledú pleť a na sebe pletený ružový sveter a rifle.

Pred sebou má hŕbu papierov, výsluchy, ktoré sa udiali pred dvoma rokmi, keď aj spolu s rodičmi na polícii podala trestné oznámenie.

Lucia Červencová mala len 12 rokov, keď ju začal sexuálne zneužívať jej tenisový tréner. Trvalo to štyri roky.

To, čo zažila, bude znieť nepochopiteľne. Na Slovensku to však nie je žiadnou výnimkou.

Denník SME prináša tri príbehy žien, ktoré zažili sexuálne násilie. Každá z nich sa obrátila na políciu, každá z nich mala zlý a traumatický zážitok.

Jeden príbeh skončil rovno v koši na polícii. Ďalší traumatizoval obeť v celom procese a ide teraz na súd. Tretí príbeh ukazuje, že ani to, keď už dostanete prípad na súd, neznamená, že sa nebude ťahať dlhé roky.

Tri rôzne prípady ukazujú, ako na Slovensku zlyháva takmer každý článok systému, ktorý by mal chrániť obete sexuálnych trestných činov a trestať páchateľov.

Keď mala 12, zneužíval ju tréner. Stále robí s deťmi

Lucia Červencová mala donedávna rozbehnutú sľubnú tenisovú kariéru. Vo svojej vekovej kategórii bola v prvej desiatke najlepších na Slovensku. Keď mala 12 rokov, presunul sa jej tréner G. M. z Púchova do Trenčína. Keďže Luciu trénoval už dlhšie, jej rodičia mu ponúkli, že mu za dobrú cenu prenajmú byt, ktorý mali v Trenčíne a bol prázdny.

Práve v tomto byte podľa výpovede Lucie ju začal sexuálne zneužívať. Od konca roka 2017 to trvalo celé štyri roky.

Pre ochranu Lucie neopisujeme podrobné praktiky, ktoré G. M. používal, no redakcia videla výsluchy aj viaceré časti spisu, kde sú všetky skutky presne a podrobne opísané. Podľa nich tenisový tréner 12-ročné dievča opakovane používal na ukájanie sa niekoľkokrát do týždňa. Nútil ju dotýkať sa ho, často ju znehybnil a ľahol si na ňu a obtieral sa o ňu.

Zhruba v šestnástich sa Lucia zverila staršej sestre a tá to povedala rodičom. Keďže ešte nemala 18, trestné oznámenie v Trenčíne podal jej otec. Najprv vypočuli jeho, o dva mesiace aj Luciu. "Išla som tam s tým, že som bola dosť v strese. Dlho som sa o tom rozprávala aj so psychológom, že ako to zvládnuť. Bolo to veľmi nepríjemné, vôbec ako som vchádzala. Boli tam mreže, čakali sme, kým nám príde vyšetrovateľka otvoriť. Nahrávali ma na kameru," spomína si Lucia na svoj prvý zážitok s políciou.

Slovensko má už roky podrobne vydané usmernenia pre policajtov aj prokurátorov ako pristupovať k obetiam sexuálnych trestných činov, obzvlášť ak ide o deti. Jedným z odporúčaní je nahrať prvý výsluch na kameru, aby obeť nemusela dokola opakovať detaily traumatickej skúsenosti a neprichádzalo tak k druhotnej viktimizácii a retraumatizácii. Lucia, hoci bola v tom čase ešte dieťa a jej výpoveď si vyšetrovateľka skutočne nahrala, musela v celom procese podrobnosti svojho zneužívania hovoriť dokopy až štyri razy. Zakaždým jej opätovné opisovanie dlhoročného zneužívania spustilo novú traumu a vážne psychické problémy.

"Nemala som pocit, že sú na mojej strane. Išla som do tohto celého procesu s tým, že nie som ešte ani plnoletá, že mohlo by to byť rýchle a nebudú ma veľmi trápiť. Ale keď už som išla na druhý posudok a tretíkrát som to musela celé rozprávať, tak už som si hovorila, že to trvá strašne dlho. Keby som sa mohla vrátiť v čase, tak by som len povedala rodičom, že sa mi nechce chodiť na tenis, a nič by som neriešila. Lepšie ako znova prežívať túto traumu s tým, že som to musela toľkokrát rozprávať," opisuje Lucia.

Po prvom výsluchu musela ísť rovno na dva psychologické posudky. Jeden v Trenčíne, druhý v Prievidzi. Prvý trval sedem hodín, druhý asi hodinu a pol. V oboch skúmali, či si Lucia nevymýšľa, či je psychicky v poriadku a či sa skutok naozaj stal a je vo výpovedi konzistentná. Polícia skúmala obeť, a ani raz páchateľa.