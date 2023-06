Už žiadne behanie po úradoch. Lekári sú povinní vystaviť PN v elektronickej podobe

Od budúceho roka sa do systému zapoja aj špecialisti.

BRATISLAVA. Lekári sú od štvrtka povinní vystaviť potvrdenie o práceneschopnosti v elektronickej podobe (ePN). Papierové potvrdenie budú môcť vystaviť len v hraničných prípadoch.

Pripomína to ministerstvo zdravotníctva s tým, že ide o dôležitý krok v elektronizácii služieb a odbúravaní byrokracie.

"Ak vás lekár po návšteve ambulancie uzná práceneschopným, od 1. júna je povinný vystaviť vám potvrdenie v elektronickej podobe. Pacient tak nemusí obiehať úrady, administratívnu záťaž za neho vybavia príslušné inštitúcie," skonštatoval rezort.

Palkovič chce pozitívne motivovať

Potvrdenie lekár elektronicky odošle do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne, ktorá ich následne sprístupní občanovi aj zamestnávateľovi.

NCZI upozornilo, že v prípade porušenia povinnosti môže lekárovi podľa zákona hroziť pokuta 3300 eur, pričom sankciovanie je plne v kompetencii rezortu zdravotníctva.

"Neradi by sme pristupovali k vynucovaným prostriedkom, radšej sa budeme snažiť nájsť spôsob, ako pozitívne motivovať," uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Rezort deklaruje, že vyše 98 percent lekárov je technicky pripravených vystaviť ePN. Službu aktuálne využíva vyše 2500 lekárov, pričom podľa rezortu sa zapájajú ďalší.

"Od začiatku fungovania tejto e-služby lekári vystavili viac ako 360-tisíc elektronických PN. Tieto čísla sú dôkazom toho, že služba funguje a lekári ju využívajú," skonštatoval Palkovič.

Systém ešte doladia

Ministerstvo spolu s NCZI pracuje na ďalšom vylepšovaní služby. "Jednou z nevyhnutných podmienok plynulého fungovania je podľa praxe ukončovanie ePN do minulosti v opodstatnených prípadoch. Úprava zákona, ktorý by to umožňoval, nezískala potrebnú parlamentnú podporu. Aktuálne však ministerstvo pracuje s NCZI na riešení, ktoré by lekárom umožnilo ukončiť ePN k už určenému dňu predpokladaného ukončenia," ozrejmil rezort.

Lekári mohli ePN vystaviť od 1. júna 2022. Duálne obdobie vystavovania papierových a elektronických potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti skončilo 31. mája 2023. Od roku 2024 sa do systému zapoja aj lekári špecialisti.