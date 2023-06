Školy dostali menej peňazí na nové učebnice. V Bratislave ich pre sociálne slabších nakúpi jeden z rodičov

Ministerstvo školstva vyčlenilo len 5,8 milióna eur.

Aktuálny školský rok sa ešte ani neskončil, no riaditelia základných škôl už majú hlavy v smútku z toho nasledujúceho. Od ministerstva školstva totiž dostali nižšie dotácie na nákup nových učebníc.

Vlani bol príspevok na edukačné publikácie vo výške takmer 19 miliónov eur (zo štátneho rozpočtu 11,3 milióna eur a z plánu obnovy 7,5 milióna eur).

Teraz je na školský rok 2023/2024 zo štátneho rozpočtu vyčlenených iba 5,8 milióna eur. Ďalších 3,5 milióna eur z plánu obnovy je určených iba nákup učebníc cudzích jazykov.

„Je možné, že to bude rok chudobnejší na učebnice,“ priznal minister školstva Daniel Bútora po rokovaní vlády. Nevedel povedať, či ešte príde k zvýšeniu peňazí na ne.

Na nízku dotáciu upozorňovali koncom mája otvoreným listom aj vydavatelia edukačných publikácií.

Nižšia dotácia súvisí podľa ministra aj s tým, že rozpočet nepočítal s energetickou krízou, na ktorej zvládnutie muselo ministerstvo poskytnúť školám financie. Chýbajúce peniaze chce hľadať v aktuálnom rozpočte, ale diskutovať chce aj s ministrom financií.

Zároveň pre školy ponúkol náhradné riešenie. Jeho predchodcovi Jánovi Horeckému sa totiž podarilo zvýšiť prevádzkový normatív pre školy o 50 miliónov eur.

Tie by mohli školy, ktoré bojujú s nedostatkom financií, využiť práve na nákup učebníc.

Na žiakov dostali polovicu peňazí

V praxi je to totiž tak, že hoci sa prevádzkový normatív zvýšil, na žiaka dostali školy výrazne menej. Riaditeľka bratislavskej Základnej školy s materskou školou Za kasárňou Monika Hulenová uvádza, že na edukačné publikácie na žiaka prvého ročníka dostali 15 eur a na žiakov druhého až deviateho ročníka 7,50 eura.

Otvorený list Zníženie celkových výdavkov bude mať podľa vydavateľov za následok, že školy nebudú schopné pre svojich žiakov zaistiť kvalitné učebné materiály na nový školský rok. Vydavatelia upozornili, že cena tlače aj papiera za posledný rok vzrástla o 40 percent. Tiež poukázali na to, že školy avizujú, že ani rodičia nebudú schopní ďalej dotovať nákup učebníc pre svoje deti. „V čase pätnásťpercentnej inflácie už teraz viaceré rodiny v dôsledku nedostatočných financií odhlasujú deti z ŠKD aj zo stravovania v školskej jedálni,“ napísali. Pod otvorený list sa podpísali zástupcovia vydavateľstiev učebníc Expol Pedagogika, Libera Terra, Vydavateľstvo Aitec, Terra vydavateľstvo, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá aj Orbis Pictus Istropolitana.

To je zhruba o polovicu menej v porovnaní s minulým rokom.

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková, ktorá vedie na Karlovoveskej ulici v Bratislave základnú školu, hovorí, že tieto sumy nebudú stačiť pokryť náklady. Na prváka by totiž potrebovali aspoň 30 eur.

Aj riaditeľ bratislavskej Základnej školy na Mudroňovej ulici Richard Savčinský konštatuje, že za tú sumu nedokážu zakúpiť potrebné učebnice na budúci školský rok. Dúfa, že ministerstvo situáciu prehodnotí a nejakým spôsobom dofinancuje nákup učebníc.

Budú musieť doplácať rodičia?

Ak nie štát, doplatiť budú musieť rodičia.

Savčinský im informáciu o potrebe doplatiť učebnice zatiaľ neposielal. Je totiž možné, že časť zaplatí škola z vlastného rozpočtu. Rodičia však budú musieť deťom kupovať pracovné zošity a listy.

Tak to bude napríklad aj na bratislavskej Základnej škole na Českej ulici. Riaditeľka Elena Moravčíková tvrdí, že učebnice objednávajú výlučne na dotáciu ministerstva.

Príspevok od rodičov nebudú žiadať ani v základnej škole v Palíne v okrese Michalovce. Riaditeľka Eva Tchuríková poznamenáva, že sú radi, keď rodičia môžu deťom kúpiť základné pomôcky, ktoré potrebujú, teda zošity a perá.

Podľa prezidentky Združenia základných škôl Slovenska Evy Horníkovej by rodičia nemali platiť za učebnice, ktoré sú schválené pre vzdelávanie na základných školách. Poukazuje na to, že do nich sa zvyčajne nepíše a na konci školského roka ich necháva žiak škole.