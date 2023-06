Pred desiatimi rokmi to bola veľká správa. Potratová tabletka dostala registráciu, povolenie nikdy

Palkovič uznáva bezpečnosť chemickej interrupcie, chce však širokú diskusiu.

BRATISLAVA. Slovensko povolilo potratovú tabletku - písali niektoré médiá pred desiatimi rokmi. Nebolo to tak, hoci Štátny ústav pre kontrolu liečiv vtedy dva druhy potratovej tabletky naozaj zaregistroval. Stalo sa to v spoločnom procese aj s inými krajinami Európskej únie.

Liek sa napriek tomu nedostal do nemocničných lekární a k pacientkam gynekológov.

"Keď sa pred desiatimi rokmi hovorilo o potratovej tabletke, bola z toho veľká vec, písalo sa o tom v novinách, bola to moderná medicína, ženy sa nás na to pýtali," vraví prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha. "Musel som im však povedať, že u nás nie je možné robiť takto interrupcie."

Lekári museli zostať pri dovtedajších postupoch - v narkóze pacientke otvoria krčok maternice a jej obsah vysajú. Žena musí byť v narkóze.

Používaniu tabletky zabránila vyhláška ministerstva zdravotníctva. Nepovoľuje inú formu interrupcie ako chirurgickým zákrokom.

"Po registrácii ústavom na kontrolu liečiv to zostalo v štádiu, ako keby ste síce mali k autu STK, no chýbal by vám vodičský," vraví prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Keďže lieky do troch rokov od registrácie neboli uvedené na trh, zanikla im aj získaná registrácia. O ďalšiu už žiadny výrobca nežiada, potvrdil ŠÚKL.

Nádeje boli už v roku 2013

Debata o používaní potratovej tabletky pritom už pred desiatimi rokmi vyzerala nádejne.