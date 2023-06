Gynekológ Záhumenský: Myslím si, že veľa žien odchádza na interrupciu preč

Hovorí aj o rizikách chirurgickej interrupcie.

Text je prepisom z podcastu denníka SME Dobré ráno. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Chirurgický výkon nie je náhrada lieku. To je niečo podobné, ako keby sme stratili registráciu plomby a riešili by sme to vytrhnutím zubu,“ hovorí prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Univerzitnej nemocnici Ružinov JOZEF ZÁHUMENSKÝ.

Interrupčná tabletka je najbezpečnejší spôsob interrupcie. V Európskej únii ju nemajú len Chorvátsko, Poľsko a Malta. U nás chýba podpis ministra, aby ju ženy mohli využívať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keď ste počuli premiéra Ľudovíta Odóra povedať, že dal voľnú ruku ministrovi zdravotníctva Michalovi Palkovičovi, aby sa na interrupčnú tabletku vedecky pozrel a ak treba, tak to podpísal, čo ste si pomysleli? Že konečne?

Áno, konečne. S pánom ministrom sa aj osobne poznám a viem, že je to chlap na správnom mieste. Najviac ma teší, že si ctí vedu a vedecké poznanie tak, ako väčšina patológov. Veľmi sa teším, že sa snáď dopracujeme k riešeniu.

Jozef Záhumenský je prednostom II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Ružinove,

je súdnym znalcom v odbore zdravotníctvo a farmácia v odvetví gynekológia a pôrodníctvo,

vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave, postgraduálne štúdium na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Čo hovorí veda o interrupčnej tabletke?

Krajiny, ktoré majú interrupčnú tabletku, nezaznamenali vzostup umelých ukončení tehotnosti. Obávam sa, že u nás ich počet trošku narastie, pretože sa zlepší evidencia.

Myslím si, že veľa žien odchádza, máme aj spätnú väzbu zo zahraničia. Ak tá možnosť bude aj u nás, tak si myslím, že tie ženy budú u nás, a konečne ich zaevidujeme. Konečne budeme vedieť, o čo ide.

Navyše, možno sem chodia viac poľské ženy.

Myslím, že áno, že sú dokonca pracoviská, ktoré sa na to sústredia. O tom nemám vedomosti, ale sú jasné publikácie v odborných časopisoch, kde v Poľsku funguje umelé ukončenie tehotnosti telemedicínou. Tabletky na ukončenie tehotnosti posielajú poštou švédske a holandské lekárky z nejakej nadácie a sledujú na diaľku priebeh.

Aký je rozdiel medzi tým, keď žena zoberie interrupčnú tabletku a zákrokom pod plnou anestéziou?

Zaujímavou témou, o ktorej sa málo hovorí je, že máme štandardný diagnostický a terapeutický postup na vyprázdnenie maternice pri samovoľnom potrate.

To je tiež veľmi dôležité, pretože doteraz okolo sedem- až osemtisíc žien ročne na Slovensku nemalo oficiálne šancu, aby sa maternica vyprázdnila. Teda, aby sa ukončila tehotnosť pri zamlčanom potrate liekmi. Tiež museli podstupovať chirurgický zákrok.

Museli ísť na operáciu.

V podstate áno. Existuje ešte tzv. observačný postup, že sa len sleduje tehotnosť, ale ten ponúkalo pomerne málo nemocníc. Dokonca niektoré odborné spoločnosti ho ani neodporúčajú, lebo je veľmi dlhý. Až šesť týždňov sa čaká, kým sa samovoľne vypudí odumretý plod. Preto sa väčšinou navrhoval zákrok, ktorý je pomerne rýchly, ale má svoje riziká.

Aké?