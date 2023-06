Ako slovenská babička pomohla Kanaďanke pripraviť tradičnú štrúdľu

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Viac ako sto parkov a záhrad opäť odkrýva svoje tajomstvá

Mnohé majú bohatý sprievodný program: Listen to Beethoven's Moonlight Sonata at the place where the maestro composed it

9. Kým Švédsko sprísňuje tresty za útoky na novinárov, Slovensko čaká na politickú vôľu

Rozhovor s riaditeľkou švédskeho rozhlasu o slobode médií, verejnoprávnych médiách a ochrane novinárov: While Sweden moves to protect journalists more, Slovakia waits for politicians to act

8. Rytieri sa vrátia na Devín, zberatelia sa stretnú v Inchebe a príde aj slávny skladateľ

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

Na hrade Devín cesta končí. (zdroj: TASR)

7. Západoeurópski manažéri sa vyhýbajú zamestnávaniu starších slovenských manažérov pre ich údajnú "komunistickú záťaž" v hlavách

Nedostatok kvalitných manažérov na Slovensku robí našu prácu ťažšou, hovorí Klemens Wersonig z Target Executive Search CEE: Brain drain makes work of headhunters more difficult in Slovakia

6. Desať najväčších personálnych agentúr na Slovensku našlo minulý rok prácu pre vyše päťtisíc ľudí

Veľa z nich používa už dnes umelú inteligenciu: Who are the largest employment firms in Slovakia?

5. Festival venovaný krásam zo staviva, príbehy parkov aj túra naprieč Malými Karpatmi

Tipy ako si užiť Bratislavu zadarmo: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

4. Spôsobia ďalšiu pandémiu baktérie a huby?

Držiteľka Nobelovej ceny Emmanuelle Marie Charpentier hovorí, že to nie je sci-fi: Pandemic threat from bacteria, fungi, is not just sci-fi

Kochova záhrada (zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

3. Na malokarpatskom vrchu sa budete cítiť ako v Chorvátsku

Vydajte sa na výlet z Plaveckého Štvrtku: Jelenia Hora resembles Croatian karst mountains

2. Slovenčina je celkom bohatá, pokiaľ ide o výrazy súvisiace s toaletou. Angličtina nezaostáva, píše Tom Nicholson v stĺpčeku o slovenčine

O nekonečných slovenských predponách, ktoré strašia cudzincov: Slovak Matters: One word, a hundred meanings

1. Príprava ťahanej štrúdle pôsobila na Kanaďanku odstrašujúco, ale s pomocou slovenskej babičky ju zvládla pripraviť

Pre Kanaďanku sa štrúdľa stala receptom spájania: Cooking with Babička: Pull strudel to connect with others

