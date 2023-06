OľaNO odmietlo zodpovednosť za Rázsochy. Heger to nezvládol, odkázal Kollár

Nie všetko sa podarí podľa plánu. Ak sa vyskytli prekážky naplnenia plánu, rozhodnutie je správne, povedal Heger.

BRATISLAVA. Niektorí politici sú z rozhodnutia nestavať nemocnicu Rázsochy v Bratislave z prostriedkov plánu obnovy sklamaní, iní takéto rozhodnutie čakali už skôr.

Vyplýva to z ich vyjadrení po piatkovom stretnutí v parlamente k téme výstavby nemocníc z plánu obnovy.

Heger: Nie všetko sa podarí podľa plánu

Expremiér a líder mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger reagoval, že výstavba nemocnice na Rázsochách z financií plánu obnovy bola dobrým plánom.

"Ale nie všetko sa podarí podľa plánu. Ak sa vyskytli prekážky naplnenia plánu, ministerstvo zdravotníctva správne rozhodlo analyzovať riziká omeškania a hrozbu nevyužitia financií z plánu obnovy," doplnil. Na pláne B podľa jeho slov začala pracovať už jeho vláda.

Kollár vidí zlyhanie Hegera

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že v tejto veci zlyhal práve Heger. "Hádzal sa o zem, že to všetko zvládne manažérsky, nič nezvládol," podotkol.

Financie sa mali podľa jeho slov do regionálnych nemocníc presunúť už skôr. "Stratili sme strašne veľa cenného času," dodal. V tejto súvislosti poznamenal, že by odkúpil nemocnicu Bory.

Sklamané OĽaNO

Hnutie OĽANO a priatelia je podľa slov jeho poslanca Mareka Šefčíka sklamané z toho, že Rázsochy sa nepostavia z peňazí z plánu obnovy.

"Úrad vlády a ministerstvo zdravotníctva by mali urobiť všetko pre to, aby vyrokovali s Európskou komisiou posun termínov, aby sa to predsa len stihlo," podotkol.

Odmietol, že by za to bolo hnutie zodpovedné. Poukázal na to, že Hegera opakovane upozorňovali na meškanie viacerých míľnikov a ponúkali mu riešenia.

Smer: Hra sa skončila

Poslanec za Smer Vladimír Baláž tvrdí, že za stav môže chaos a nedbanlivosť. "Som z toho veľmi sklamaný, neberiem to politicky," dodal.

Rázsochy by bolo podľa neho vhodné postaviť ako PPP projekt. Ocenil, že predstavitelia vlády mali odvahu prísť a povedať, že hra sa skončila a treba sa pozerať na niečo iné. Zdôrazňuje potrebu koncovej nemocnice v Bratislave.

Chce byť v debate, ako má vyzerať nemocnica v Bratislave. Najprv podľa neho treba vedieť, čo potrebujeme, a podľa toho postaviť budovu.

SaS: Treba plniť míľniky bez omeškania

Kandidát strany SaS na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay súhlasí s rozhodnutím vlády pristúpiť k plánu B. Pripomenul, že na to už viackrát vyzývali.

"Peniaze z plánu obnovy sa jednoducho nestihnú minúť na Rázsochy a je potrebné ich presunúť na projekty, ktoré sú vo vyššom štádiu rozpracovateľnosti," dodal s tým, že pri nich naďalej treba plniť míľniky bez omeškania.

V prípade projektu v Martine verí, že je pripravený tak dobre, že aspoň hrubá stavba bude môcť byť z plánu obnovy financovaná.

Hlas: Stratili sme čas

Podpredsedníčka mimoparlamentného Hlasu Zuzana Dolinková skritizovala, že rozhodnutie o zmene financovania nemocnice na Rázsochách prišlo až teraz. "Všetci sme vedeli, že míľniky a termíny sa nestíhajú," povedala.

Poukázala na to, že Hlas opakovane žiadal o presun financií na iné nemocnice v regiónoch. Zlyhala podľa jej slov Hegerova vláda.

Progresívne Slovensko hovorí o racionálnom rozhodnutí

Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska požiadal ministra o predstavenie medicínskeho plánu pre Bratislavu.

"Najprv potrebujem počuť od ministra, od vládnych predstaviteľov, ako si predstavujú medicínsku situáciu v Bratislave, a potom sa môžeme vyjadrovať k tomu, ako má vyzerať samotná nemocnica," zdôvodnil. Zmenu v prípade nemocnice v Martine považuje za racionálny krok.

Za ľudí: Problémy boli príliš veľké

Stranu Za ľudí mrzí, že k plánu B muselo dôjsť. Je však podľa nej na mieste, že k nemu vláda pristúpila, pretože problémy boli také veľké, že by sme míľniky nestihli. Trvá na rokovaní o tom, kde by sa peniaze mohli najefektívnejšie využiť.

Projekt výstavby bratislavskej nemocnice Rázsochy sa nebude môcť financovať z plánu obnovy, ale zo štátneho rozpočtu. Po stretnutí so zástupcami politických strán to oznámil minister zdravotníctva Michal Palkovič.

K zmenám bolo podľa neho potrebné pristúpiť aj v prípade nemocnice v Martine, zo zdrojov z plánu obnovy sa má postaviť iba do úrovne hrubej stavby.