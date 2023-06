Minister obrany Martin Sklenár rokoval v Prahe s českou kolegyňou Janou Černochovou.

Správu aktualizujeme.

PRAHA. Proces zaobstarania systému protivzdušnej obrany by slovenská vláda odborníkov chcela dokončiť ešte do septembrových predčasných parlamentných volieb, pričom projekt by mohli urýchliť aj skúsenosti Česka.

Po stretnutí s českou rezortnou partnerkou Janou Černochovou to v piatok v Prahe uviedol slovenský minister obrany Martin Sklenár, informuje spravodajkyňa TASR.