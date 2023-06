Vydavatelia kritizujú znižovanie dotácií na učebnice

Minister školstva Daniel Bútora pripustil, že dotácia na učebnice je nízka.

BRATISLAVA. Vydavatelia učebníc kritizujú znižovanie dotácií na učebnice. Temer 50-percentné zníženie výšky príspevku podľa nich povedie k tomu, že školy nebudú schopné zaistiť žiakom učebné materiály na budúci školský rok. Výdavky na učebnice celkovo poklesnú z 11,4 milióna eur na 5,5 milióna.

Vydavatelia apelujú na ministra školstva, aby rezort prehodnotil výšku normatívu na žiaka na školský rok 2023/2024. Viacerí vydavatelia učebníc to uviedli v otvorenom liste ministrovi školstva.

Doplatia na to žiaci

Klesajúca suma príspevku na učebnice podľa nich vedie ku komplikáciám pri dosahovaní kvalitnejšieho vzdelávania, ktorému napomohlo i otvorenie trhu s učebnicami v roku 2020, čím sa pre školy otvorila možnosť vyberať si na základe vlastných preferencií a uváženia edukačné publikácie.

Suma 7,5 eura na žiaka základnej školy a špeciálnej základne školy je podľa nich v súčasnosti neadekvátna. Poukázali pritom na 40-percentný nárast cien papiera a tlače v minulom roku. Zníženie príspevku podľa nich popiera úsilie o zvyšovanie kvality vzdelávania.

„Zníženie príspevku na učebnice o približne 58 percent pre základné školy, zníženie o 37 percent pre špeciálne základné školy,zníženie o takmer 32 percent pre gymnáziá a zníženie o 32 percent pre stredné odborné školy spôsobí, že školám budú chýbať elementárne prostriedky na vzdelávanie detí a rozdiely medzi žiakmi a študentami sa opäť ešte viac prehĺbia...," predikujú vydavatelia v otvorenom liste.

Uviedli tiež, že už v súčasnosti školy avizujú, že tak ako ony, ani rodičia nebudú schopní financovať učebnice pre deti.

„Domnievame sa, že vzdelanie je právom každého jedného dieťaťa, a nie iba vyvolenej skupiny solventných. Žiak gymnázia má mať rovnaké právo na kvalitnú učebnicu ako prváčik na základnej škole alebo ako žiak v špeciálnej škole. Neprehlbujte rozdiely medzi deťmi, ale práve naopak – vyrovnávajte ich šance," vyzvali vydavatelia šéfa rezortu školstva.

Otvorený list podpísali Miroslava Bianchi Schrimpelova z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o., Miroslav Sedláček z vydavateľstva AITEC, Zuzana Berová a Peter Bero z LiberaTerra, s.r.o., Nora Tóthová z Terra vydavateľstva, Stanislav Madarás z Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o a Andrea Töröková zo Slovenského pedagogického nakladateľstva Mladé letá.

Nízka dotácia

Minister školstva Daniel Bútora pripustil, že dotácia na učebnice je nízka. Vo vyjadrení po stredajšom rokovaní vlády dodal, že ho to mrzí.

K tohtoročnej dotácii by sa podľa neho ale malo pridať 3,5 milióna eur z Plánu obnovy, avšak podotkol, že použitie týchto prostriedkov je limitované, keďže sú určené na učebnice druhých cudzích jazykov.

Výška dotácie podľa šéfa rezortu školstva súvisí i s tým, ako bol pripravený rozpočet, a ten nepočítal s energetickou krízou. Bútora uviedol, že tam smerovalo mnoho prostriedkov.

„Budeme hľadať aj v aktuálnom rozpočte, zároveň som taký realistický, budeme o tom hovoriť aj s ministrom financií. V tejto chvíli ako riaditeľ školy by som sa pripravil na obidve alternatívy, to znamená, aj že sa to podarí, aj že sa to nepodarí. A je možné, že to bude taký chudobnejší rok na učebnice," povedal Bútora.

Ceny išli hore

Minister považuje za nutné nastaviť základnú koncepciu pre lepšie fungovanie učebnicovej politiky. Poukázal na to, že v posledných rokoch výraznejšie stúpli ceny učebníc a podľa Bútoru nebude postačovať, aby prichádzalo rovnaké množstvo peňazí.

Bútora dodal, že dôvodom nie je len inflácia, ale i ďalšie faktory. Zároveň je toho názoru, že sa potrebujeme pripravovať aj na digitálnu transformáciu, keďže niektoré učebnice budú mať v budúcnosti digitálnu podobu.

Ale toto, samozrejme, nerieši ten problém riaditeľov a škôl dnes," dodal. Za súčasnej situácie nevedel dať žiadny prísľub, vzhľadom na to, že na to nie sú pripravené zdroje. Pripomenul však, že jeho predchodcovi Jánovi Horeckému sa podarilo výrazne navýšenie prevádzkového normatívu pre školy vo výške 50 miliónov eur.

Tým podľa neho školy získali relatívne viac prostriedkov, dodal však, že školstvo je dlhodobo podfinancované a rozumie, že školy by dávno tieto prostriedky mohli oprávnene použiť inde.

„Zároveň ako súčasť rátania s tou horšou alternatívou ja ako riaditeľ školy by som sa pozeral aj na tie zdroje, ktoré prišli navýšené z toho prevádzkového normatívu," uzavrel minister.